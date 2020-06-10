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Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 09:52,

Günün Transfer Haberleri | Galatasaray'dan bir imza daha! 2+1 yıllık... (10 Haziran 2020)

Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.

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Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı. Sürpriz imzaların arka arkaya gelmesi bekleniyor.

2KARIUSUN YERİNE İKİ ADAY
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KARIUS'UN YERİNE İKİ ADAY

Beşiktaş, yeni sezonda 1 numarayı tecrübeli bir isme emanet etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, PSV'li Jeroen Zoet'in transfer listelerinde yer aldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Toulouse ile sözleşmesi biten Lovre Kalinic'le de ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi. (Sabah)

3FENERBAHÇEYE DEV RAKİPLER
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FENERBAHÇE'YE DEV RAKİPLER

Fenerbahçe'nin teklif yapmaya hazırlandığı Thiago Silva'ya devler de kanca attı. Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki stoperin peşinde Everton ve Milan'ın da olduğu belirtiliyor. İki kulübün, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifte bulunacağı bildirildi. (A Spor)

4MARCELO GEMİLERİ YAKTI
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MARCELO GEMİLERİ YAKTI

Brezilyalı stoper Marcelo, Lyon ile yolları ayırmak üzere. Fransız ekibiyle son kez masaya oturacak olan sambacı, kulübün kendisini serbest bırakmasını isteyecek. Lyon yönetiminden onay çıkarsa deneyimli savunmacı, bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Marcelo, eğer serbest bırakılmazsa siyah-beyazlılara bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralanmayı talep edecek. (A Spor)

5BEŞİKTAŞIN LEROY FER AŞKI
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BEŞİKTAŞ'IN LEROY FER AŞKI

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala Leroy Fer'i bir kez daha gündemine aldı. Siyah- beyazlılar daha önce de istediği oyuncu için bir kez daha devreye girdi. 30 yaşındaki orta saha için yönetimin nabız yokladığı belirtildi. Geçen sezon Swansea City'den bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor. Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Fer, iki ayağını da kullanabiliyor. (Sabah)

6FENERBAHÇEDE GÜNDEM LEVENT MERCAN
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FENERBAHÇE'DE GÜNDEM LEVENT MERCAN

Transferde genç isimlere ağırlık veren Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Schalke'de oynayan gurbetçi orta saha Levent Mercan olduğu belirtildi. 2000 doğumlu olan ve 1.76 boyundaki Levent, Almanya'nın U20 Milli Takımı'nda da 2 kez görev yaptı. (Sabah)

7AYRILACAKSAM ŞAMPİYON TAKIMDAN AYRILMAK İSTERİM
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"AYRILACAKSAM ŞAMPİYON TAKIMDAN AYRILMAK İSTERİM"

Galatasaray'da artık son günlerini geçiren Younes Belhanda şampiyonluk yaşayarak sarı-kırmızılı takıma veda etmek istiyor. Transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" dedi..

8YARMOLENKO FENERBAHÇEYE DOĞRU
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YARMOLENKO FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Gelecek sezon kanat bölgesinde aynı sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. İngiliz basını West Ham United takımında forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko'yu Fenerbahçe'nin istediğini iddia etti. İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamak istediğini görüşmelerin sürdüğünü yazdı. Sarı-lacivertlilerin, Yarmolenko'nun menajeriyle de temas kurduğu ve anlaşma sağlanması halinde oyuncunun ağustosta İstanbul'a geleceği öğrenildi

9REBROV FENERBAHÇEYE HAZIRLANIYOR
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REBROV FENERBAHÇE'YE HAZIRLANIYOR

Menajeri Sandro Varga, geçtiğimiz hafta Sergiy Rebrov'un Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklamıştı. Varga dün de, "Evet, bir ilgi var, biz tüm takımları dinliyoruz ancak şu anda herhangi bir takımla anlaştığımız doğru değil" dedi. Ukraynalı teknik adamın, sarı-lacivertli takım hakkında tanıdığı isimlerden bilgi topladığı belirtiliyor. Rebrov'un milli takımdan eski arkadaşı Yevhen Levhecnko ise Fenerbahçe iddiaları için, "Yeni kulübü, Rebrov'a doğru yardımcı antrenörler bulmak, bir bütçe ve hareket özgürlüğü sağlamak için çaba harcıyor. Bir yıl, üç yıl, on yıl için bir geliştirme stratejisi üzerinde çalışıyorlar. Kulübün Rebrov ile bir canlanma yaşamasını bekliyorlar" dedi. (A Spor)

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HASAN ALİ KALDIRIM TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerin başında ise Hasan Ali Kaldırım geliyor. Kanarya'da uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Milli futbolcu için Galatasaray devreye girdi. Fenerbahçe çıkan bu transfer dedikodularının ardından harekete geçti ve Hasan Ali'ye teklifini sundu. Hasan Ali'ye Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği iddia ediliyor.30 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım'ın ise Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ileri sürüldü. (Takvim)

11OĞULCAN ÇAĞLAYANLA 2+1 YILLIK ANLAŞMA
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN'LA 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, Çaykur Rize ile sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile de söz kesti. Oğulcan ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürüldü. (Sabah)

12GALATASARAYDA LUIS ALFONSO RODRIGUEZ SESLERİ
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GALATASARAY'DA LUIS ALFONSO RODRIGUEZ SESLERİ

Galatasaray'a ilginç gibi transfer iddiası geldi. Meksika'dan Tele Diario, sarı- kırmızılıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki 'chaka" lakaplı Luis Alfonso Rodriguez Alanis'i istediğini yazdı. Kariyerinde hiç Avrupa tecrübesi olmayan ve 18 kez Meksika Milli Takım forması giyen Chaka'nın hangi parametrelerle Galatasaray'a geleceğine ise değinilmedi. (A Spor)

13LIVERPOOLDAN TRABZONSPORA MÜJDE
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LIVERPOOL'DAN TRABZONSPOR'A MÜJDE

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, Liverpool'da forma giyen Adam Lallana için devreye girmişti. Fırtına'ya Ada'dan müjdeli haber geldi. Lallana sezon sonunda takımdan ayrılacak. (Sabah)

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