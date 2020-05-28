Günün transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (28 Mayıs 2020)

CANER ERKİN HARİCİ ASAMOAH Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaşsa bile sol kanada bir yabancı takviyesi daha yapacak. Bu isim Inter'in sol kanadı Kwadwo Asamoah. Yönetim onu da takıma kazandırmak için mesaisini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 1 asist üretti. İtalyan medyası da Fenerbahçe'nin Asamoah için ısrarcı olduğunu yazdı. (Takvim)