Günün transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (28 Mayıs 2020)
Süper Lig'de tamamlanmayan sezonun telaşı yaşanırken bir yandan da yaz bitimiyle başlayacak 2020-2021 sezonunun çalışmaları sürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Balıkesirspor'la anlaştıklarını borsaya bildirdi. Bordo Mavililer, Balıkesirspor'la Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini borsaya bildirdi. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon TL ödenecek
GALATASARAY'A 2. WESLEY
Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Southamapton'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, Lazio'dan 16 milyon euro'ya aldığı geçen sezon Celta Vigo'ya bu sezon ise Antwerp'e kiraladığı stoper Wesley Hoedt'i sarı-kırmızılılara önerdi.
İRFAN CAN GEMİLERİ YAKTI
Başakşehir'in yıldız futbolcusu menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.Fenerbahçe yönetimi, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Kahveci'yi eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da kadroda görmek istiyor.
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