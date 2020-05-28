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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 08:13,

Günün transfer haberleri | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (28 Mayıs 2020)

Süper Lig'de tamamlanmayan sezonun telaşı yaşanırken bir yandan da yaz bitimiyle başlayacak 2020-2021 sezonunun çalışmaları sürüyor.

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İşte güne damga vuran transfer haberleri...

2TRABZONSPOR TRANSFERİ KAPA BİLDİRDİ
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TRABZONSPOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Balıkesirspor'la anlaştıklarını borsaya bildirdi. Bordo Mavililer, Balıkesirspor'la Rahmi Anıl Başaran'ı transfer ettiğini borsaya bildirdi. Anlaşmaya göre, Balıkesirspor Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon TL ödenecek

3GALATASARAYA 2. WESLEY
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GALATASARAY'A 2. WESLEY

Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Southamapton'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Premier Lig ekibi, Lazio'dan 16 milyon euro'ya aldığı geçen sezon Celta Vigo'ya bu sezon ise Antwerp'e kiraladığı stoper Wesley Hoedt'i sarı-kırmızılılara önerdi.

4İRFAN CAN GEMİLERİ YAKTI
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İRFAN CAN GEMİLERİ YAKTI

Başakşehir'in yıldız futbolcusu menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.Fenerbahçe yönetimi, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Kahveci'yi eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu da kadroda görmek istiyor.

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YÖNETİME GÖRE MERT HAKAN VE EMRE KILIÇ TAMAM

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken Mert Hakan ve Emre Kılınç konusunda sarı kırmızılı yönetimin kendinden emin olduğunu ifade etti.

6CANER ERKİN HARİCİ ASAMOAH
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CANER ERKİN HARİCİ ASAMOAH

Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaşsa bile sol kanada bir yabancı takviyesi daha yapacak. Bu isim Inter'in sol kanadı Kwadwo Asamoah. Yönetim onu da takıma kazandırmak için mesaisini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 1 asist üretti. İtalyan medyası da Fenerbahçe'nin Asamoah için ısrarcı olduğunu yazdı. (Takvim)

7BONSERVİSİNİ ALIP SATACAKLAR
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BONSERVİSİNİ ALIP SATACAKLAR

Zulte Waregem, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Cyle Larin'in bonservisini almak adına planlar yapıyor. Oyuncuyu kira sözleşmesinde yer alan 2.5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanma konusunda kararsızlık yaşayan Belçika takımı, Larin'i satabilme konusunda kendini garantiye alırsa bu opsiyonu kullanmaya karar verdi.
Het Laatste Nieuws'un haberine göre Zulte, oyuncuyla ilgilenen bir Alman ekibiyle görüşme halinde. Eğer oyuncunun satışı konusunda anlaşmaya varırlarsa 2.5 milyon Euro karşılığında Larin'i kadrolarına katıp henüz ismi açıklanmayan Alman ekibine satışını gerçekleştirecekler.

8KARTALA İSPANYOL KANAT
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KARTAL'A İSPANYOL KANAT

Kartal, Twente’de oynayan İspanyol kanat oyuncusunu listesine aldı. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları’nın 24 yaşındaki Cantalapiedra’nın menajeriyle bu hafta içinde görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. (Takvim)

9GALATASARAY DA DEVREDE
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GALATASARAY DA DEVREDE

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de gündemine gelen Juan Jesus'tan vazgeçmiyor. Kanarya, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'da şans bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Brezilyalı stopere Çubuklu'yu giydirmeyi hedefliyor. Yönetim, düşük bir bedelle bu transferi bitirmeyi planlıyor. Harcama limiti nedeniyle ara transfer döneminde daha düşük maliyetli olduğu için Fallette'i tercih eden F.Bahçe, Juan Jesus için gelecek sezon öncesi tüm şartları zorlayacak. (Sabah)

10MERT HAKAN TRANSFERİNİ TELLES BİTİRİYOR
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MERT HAKAN TRANSFERİNİ 'TELLES' BİTİRİYOR

G.Saray sözleşmesi sona eren Mert Hakan için TL üzerinden anlaşma sağladı. Oyuncuya 4 milyon TL imza parası ödeme sözü veren sarı-kırmızılılar, bunu 15 Haziran'a kadar yatırmak zorunda. Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş transferini Alex Telles bitiriyor Yıllık ise 10 milyon TL teklif edilirken, oyuncunun alınabilmesi için 14 milyon TL'lik ihtiyaç Telles'ten gelen para ile karşılanacak. (Fotomaç) 

11BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMEYE ALDI
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BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Beşiktaş'a başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular. Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N’Sakala, Yuto Nagatoma, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo... Galatasaray’da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo’yu da değerlendirmeye aldı. (Hürriyet)

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İsviçre ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti. Böylece Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi. Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi. (Sabah)

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