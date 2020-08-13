Günün son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...

ÖNCE BALO, SONRA CİSSE Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Brescia’nın dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli’yi ilk hedef olarak belirlemişti. 30 yaşındaki İtalyan forvetle görüşmelerini sürdüren yönetim, mevcut kulübünden 1.5 milyon Euro kazanan yıldız isimle, bonus konusunda yapılan pazarlıklarda henüz imza aşamasına gelemedi. Yüksek bonuslu bir kontrat talep eden Balotelli’nin bu konudaki ısrarına olumlu bakmayan yönetimin, son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifini masaya koyduğu bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, bu futbolcu konusunda olumlu ya da olumsuz kesin sonucun alınması sonrasında Cisse’yi kadrosuna kattığını resmen duyurması bekleniyor. Son olarak önceki gün Instagram hesabından Beşiktaş’ı takibe alan 35 yaşındaki golcünün, Kara Kartal’dan gelecek haberi dört gözle beklediği konuşuluyor.