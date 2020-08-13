Günün son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer yarışı kızıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte güne damga vuran transfer haberleri...
2
Abone Ol
LEMOS - FENERBAHÇE
Şu ana kadar transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler özellikle son iki sezonda büyük sorun yaşanan stoper bölgesine takviye yapmak için atağa kalktı. Yönetim, Las Palmas formasını giyen Mauricio Lemos ile her konuda anlaşma sağladı.
3
Abone Ol
ÖNCE BALO, SONRA CİSSE
Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Kara Kartal, İtalya Serie A ekibi Brescia’nın dünyaca ünlü golcüsü Mario Balotelli’yi ilk hedef olarak belirlemişti. 30 yaşındaki İtalyan forvetle görüşmelerini sürdüren yönetim, mevcut kulübünden 1.5 milyon Euro kazanan yıldız isimle, bonus konusunda yapılan pazarlıklarda henüz imza aşamasına gelemedi. Yüksek bonuslu bir kontrat talep eden Balotelli’nin bu konudaki ısrarına olumlu bakmayan yönetimin, son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifini masaya koyduğu bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, bu futbolcu konusunda olumlu ya da olumsuz kesin sonucun alınması sonrasında Cisse’yi kadrosuna kattığını resmen duyurması bekleniyor. Son olarak önceki gün Instagram hesabından Beşiktaş’ı takibe alan 35 yaşındaki golcünün, Kara Kartal’dan gelecek haberi dört gözle beklediği konuşuluyor.
4
Abone Ol
LEMİNA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim forvet, savunma, kanat ve kaleci arayışlarını sürdürürken ilginç bir teklifle karşı karşıya kaldı. Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu teklifi kendi arasında değerlendirecek. Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaparak Lemina'yı masaya yatıracak. Başarılı hoca Gabonlu futbolcu hakkında olumlu görüş bildirirse Siyah-Beyazlı yönetim bu kez İngiliz kulübü Southampton'a Lemina için kiralama teklifinde bulunacak. (Takvim)
5
Abone Ol
ABOUBAKAR İSTANBUL'A
Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar 3 Türk kulübüne önerildi. Aboubakar'ın menajerlerinin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Alanyaspor ile görüştüğü ortaya çıktı. Geçen sezon Porto'da fazla forma şansı bulamayan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın menajerlerinin 3 Türk kulübü ile temas kurduğu ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre; Aboubakar'ın uluslararası menajerlerinin oyuncularını Porto'dan ayırmak istedikleri ve bu sebeple 3 Türk kulübü görüştükleri aktarıldı. Aboubakar'ın menajerilerinin görüştüğü Türk kulüpleri ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Alanyaspor. Yıldız futbolcu yılda 1,5 milyon Euro kazanıyor.
6
Abone Ol
ALMANLAR AÇIKLADI: SÖRLOTH - LEİPZİG
Juventus ve Lazio gibi İtalyan devlerinin peşinde olduğu, İngiliz ekiplerinin listesinde yer alan Norveçli için son iddia Almanya'dan geldi. En prestijli gazetelerin başında gelen Bild; Leipzig'in, 24 yaşındaki forvet için harekete geçeceğini yazdı. Sezon başında Roma'dan kiraladıkları Patrick Schick ile yollarını ayıracak olan Alma kibi, Çek oyuncunun boşluğunu Sörloth'la doldurmayı planlıyor. En kısa zamanda golcü oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanan Leipzig'in ikna edici bir teklif paketi oluşturmak için kolları sıvadığı belirtildi.