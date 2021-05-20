MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGünün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)
GeriFutbol Günün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 09:08 |  

Günün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Güne damga vuran transfer iddialarını derledik. İşte oyuncular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...

2OZAN TUFAN ADAYA, DORUKHAN FENERE

OZAN TUFAN ADA'YA, DORUKHAN FENER'E

Yıldız futbolcu rotasını İngiltere’ye çevirirken Fenerbahçe alternatifini Beşiktaş’ta buldu. Ozan Tufan gibi gerektiğinde sağ bekte de oynayabilen Dorukhan Toköz, F.Bahçe’de A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun öncelikli tercihi. Ancak sarı lacivertliler 31 Mayıs itibariyle serbest kalacak olan milli futbolcu için Beşiktaş devreden çıkmadan harekete geçmeyecek. (Hürriyet - Süleyman Arat)

3SAMATTA - GENK

SAMATTA - GENK

Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor. Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.

4PAULINHO - GALATASARAY

PAULINHO - GALATASARAY

Galatasaray'ın orta saha kurgusu büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor... Geride kalan sezonu klasik bir ön libero yerine, Taylan gibi teknik bir oyuncuyla geride bırakan Sarı-Kırmızılılar'da, daha sert ve yırtıcı bir orta saha oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bıraktığı listenin tepesinde 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara yer alıyor. (Fanatik)

5SÖRLOTH - TRABZONSPOR

SÖRLOTH - TRABZONSPOR

Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için girişimlerini sürdürüyor. Bordo- Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi. (Takvim)

6MİTROVİC - BEŞİKTAŞ

MİTROVİC - BEŞİKTAŞ

Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi. (Fotomaç)

7GÖKHAN AKKAN - FENERBAHÇE

GÖKHAN AKKAN - FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe'den istediği oyuncuları belirledi. Fanatik'te yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos’u talep edecek. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan’ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

8ROSIER - FENERBAHÇE

ROSIER - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı, ilk görüşmeler başladı. (Sabah)

9

ALIOSKI - GALATASARAY

Galatasaray'da Alioski harekatı resmen başlıyor... Mevcut kadrodaki sol beklerden Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu Leipzig'e geri döndü. Ayrıca Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve hatta Linnes'in sözleşmeleri bitiyor. Bu oyuncularla yeni kontrat yapılması şimdilik gündemde yok. Dolayısıyla elde başka sol bek kalmayınca, Şampiyonlar Ligi biletini çabuk harcamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye acil takviye için kolları sıvadı. Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alan ve daha önce de kendisiyle bir görüşme yapılan Ezgjan Alioski'nin işinin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

10LEMİNA - GALATASARAY

LEMİNA - GALATASARAY

Sezonu Fulham'da kiralık geçiren ve Southampton'a geri dönen Lemina, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Mario Lemina'nın yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. (Takvim)

11VISCA - FENERBAHÇE

VISCA - FENERBAHÇE

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Visca'nın satışına onay verdiği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu transferde 3 milyon euro bonservis ve bir oyuncuyu takasta kullanacağı iddia edildi. (Fotomaç)

12BATSHUAYI - TRABZONSPOR

BATSHUAYI - TRABZONSPOR

Forvet arayışlarını sürdüren ve eski yıldızı Alexander Sörloth için nabız yoklayan Bordo-Mavililer her ihtimale karşı alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Cornelius ile görüşmelerini devam ettirirken, Kenan Karaman’ı ise hücum hattına joker olarak düşünen Karadeniz ekibinin gündemine Michy Batshuayi’nin girdiği öğrenildi. Bonservisi Chelsea’de bulunan ve geride bıraktığımız sezonu Crystal Palace’da geçiren Belçikalı golcü için maliyet araştırmaları başladı. (Fanatik)

13MELING - TRABZONSPOR

MELING - TRABZONSPOR

Roma’nın sağ beki Bruno Peres ile anlaşan Trabzonspor, sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes’in Ligue 1’den düşmesinin kesinleşmesinin ardından Birger Meling için pazarlıklar başladı. Fanatik'te yer alan habere göre; Bordo-Mavililer, 1.5 milyon Euro’luk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon Euro istediği öğrenildi. Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Meling takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve Trondsen’in Norveç Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da Fırtına’nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi