Günün son dakika transfer haberleri (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor)
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı.
OZAN TUFAN ADA'YA, DORUKHAN FENER'E
Yıldız futbolcu rotasını İngiltere’ye çevirirken Fenerbahçe alternatifini Beşiktaş’ta buldu. Ozan Tufan gibi gerektiğinde sağ bekte de oynayabilen Dorukhan Toköz, F.Bahçe’de A Takım Futbol Direktörü Emre Belözoğlu’nun öncelikli tercihi. Ancak sarı lacivertliler 31 Mayıs itibariyle serbest kalacak olan milli futbolcu için Beşiktaş devreden çıkmadan harekete geçmeyecek. (Hürriyet - Süleyman Arat)
SAMATTA - GENK
Fenerbahçe'deki Samatta bilmecesi günden güne karmaşık bir hal alıyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunda Tanzanyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'nun ilk taksidini Aston Villa'ya ödeyecek. Sabah'ta yer alan habere göre; Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor. Fenerbahçe, kiralama bedeli ödeyerek 1 yıllığına oyuncuyu kadrosuna katma planı yapan Belçika ekibini, zorunlu satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Sarı- lacivertliler, Genoa'ya kiralanan Miha Zajc'ta olduğu gibi "Belli maçın üzerine çıkarsa zorunlu satın alma" maddesi için pazarlıklarını sürdürüyor. Tüm bunların yanında Genk, Nijeryalı santrforu Paul Onuachu ve Japon kanat oyuncusu Junya Ito'yu satarsa, Samatta'nın bonservisini alarak kadroya katma ihtimalini de kenarda tutuyor. Ancak bu oyunculara henüz teklif yok.
PAULINHO - GALATASARAY
Galatasaray'ın orta saha kurgusu büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor... Geride kalan sezonu klasik bir ön libero yerine, Taylan gibi teknik bir oyuncuyla geride bırakan Sarı-Kırmızılılar'da, daha sert ve yırtıcı bir orta saha oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bıraktığı listenin tepesinde 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara yer alıyor. (Fanatik)
SÖRLOTH - TRABZONSPOR
Trabzonspor sezon başında 20 milyon Euro'ya Leipzig'e sattığı gol kralı futbolcusu Alexander Sörloth'u almak için girişimlerini sürdürüyor. Bordo- Mavili kulübün Sörloth için yaptığı son teklif ortaya çıktı. Buna göre Bordo-Mavililer vergilerle birlikte 4 milyon 400 bin Euro vergiler düşüldüğünde ise 2 milyon 700 bin Euro kazanan Sörloth'u geri almak için oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro bonus önerdi. (Takvim)
GÖKHAN AKKAN - FENERBAHÇE
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın Fenerbahçe'den istediği oyuncuları belirledi. Fanatik'te yer alan habere göre; Karadeniz temsilcisi, Sarı-Lacivertliler’in kapıyı çalması halinde başarılı file bekçisine karşılık Mame Thiam ile Mauricio Lemos’u talep edecek. Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un bu iki oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Gökhan’ın, takımıyla 1 yıllık sözleşmesi kaldı.
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