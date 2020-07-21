Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (21 Temmuz 2020) | Transfer Turu
Süper Lig'de son haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
BELHANDA SERVET İSTEDİ
Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve yıllık 4 milyon euro kazanan Belhanda'nın gitmesi için gözünün içine bakılıyor. Ancak her kapıyı çalandan 6 milyon euro (47 milyon TL) isteyen Faslı oyuncu, böylece kapıları da kapatıyor. (Sabah)
FENERBAHÇE'DEN ALPASLAN VE THIAM OPERASYONU
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş’ı bitiren, Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, transferde yine Süper Lig’in yıldızlarının peşinde. Kanarya, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam için harekete geçti. (Fanatik)
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