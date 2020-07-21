Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (21 Temmuz 2020) | Transfer Turu

BELHANDA SERVET İSTEDİ Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve yıllık 4 milyon euro kazanan Belhanda'nın gitmesi için gözünün içine bakılıyor. Ancak her kapıyı çalandan 6 milyon euro (47 milyon TL) isteyen Faslı oyuncu, böylece kapıları da kapatıyor. (Sabah)