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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 08:43,

Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (21 Temmuz 2020) | Transfer Turu

Süper Lig'de son haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son haftaya girilirken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üst üste kötü haberler gelirken, Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...

2MESUT ÖZİLDEN FENERBAHÇEYE RET
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MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE'YE RET

Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mesut Özil'in Arsenal'den kazandığı astronomik maaşı bırakıp Fenerbahçe'ye gelmeyi reddettiğini yazdı.

3BELHANDA SERVET İSTEDİ
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BELHANDA SERVET İSTEDİ

Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı bulunan ve yıllık 4 milyon euro kazanan Belhanda'nın gitmesi için gözünün içine bakılıyor. Ancak her kapıyı çalandan 6 milyon euro (47 milyon TL) isteyen Faslı oyuncu, böylece kapıları da kapatıyor. (Sabah)

4FENERBAHÇEDEN ALPASLAN VE THIAM OPERASYONU
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FENERBAHÇE'DEN ALPASLAN VE THIAM OPERASYONU

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş’ı bitiren, Caner Erkin ve Gökhan Gönül konusunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe, transferde yine Süper Lig’in yıldızlarının peşinde. Kanarya, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam için harekete geçti. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ AMPOMAH'TAN MAAŞ ŞARTI

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraşlar verdiği Nana Ampomah konusunda önemli bir haber gündeme geldi. Ganalı yıldızın kendisini transfer etmek istediği takımlardan yıllık 400 bin Euro maaş talebinde bulundu. (Sabah)

6TRABZONSPOR, KANGA VE STAFYLIDISİ BİTİRDİ
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TRABZONSPOR, KANGA VE STAFYLIDIS'İ BİTİRDİ

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “4 oyuncuyla prensipte anlaştık” sözlerinin ardından Trabzonspor’un 2 transferi belli oldu. Bordo-Mavililer, 1 senedir peşinde olduğu Guelor Kanga’yı nihayet bitirdi. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Gabonlu orta saha ile ön protokol yapıldı. El sıkışılan diğer isim Konstantinos Stafylidis... Hoffenheim forması giyen Yunan sol bek, ayrılması halinde Filip Novak’ın boşluğunu dolduracak. (Fanatik)

7FENERBAHÇENİN HEDEFİNDE SAMATTA VAR
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FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE SAMATTA VAR

Önümüzdeki sezon forvet hattında derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Aston Villa’ya büyük umutlarla transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Mbwana Samatta için düğmeye bastı. (Takvim)

8GALATASARAYDAN MENSAH ATAĞI
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GALATASARAY'DAN MENSAH ATAĞI

Galatasaray, bir süredir Beşiktaş’la görüşme halinde olan Kayserisporlu Bernard Mensah için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılılar, yapılacak ilk oyuncu satışının bütçesini Ganalı futbolcunun transferine ayıracak.

9LUIZ GUSTAVO, LYON YOLCUSU
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LUIZ GUSTAVO, LYON YOLCUSU

Lyon’un ile görüşen Luiz Gustevo’nun Fransız ekibiyle anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin de 33 yaşındaki yıldızı 8 milyon Euro’ya satmaya sıcak baktığı ve yaklaşık 3.5 milyon Euro olan maaşından da çıkmak istediği öğrenildi. (Takvim)

10BEŞİKTAŞ, KRITSYUK İLE ANLAŞTI
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BEŞİKTAŞ, KRITSYUK İLE ANLAŞTI

Rus basını Beşiktaş’ın Krasnodar ile sözleşmesi bitecek olan tecrübeli kaleci Stanislav Kritsyuk ile kesin olarak anlaşma sağladığını okurlarına duyurdu. (Takvim)

11FENERBAHÇEDEN YUNUS MALLI PAZARLIĞI
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FENERBAHÇE'DEN YUNUS MALLI PAZARLIĞI

Fenerbahçe, Wolfsburg ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Yunus Mallı için Alman kulübüyle bonservis pazarlığı yapıyor. Wolfsburg, 3.5 milyon Euro isterken Fenerbahçe 2 milyonda diretiyor. Pazarlıkların devam ettiği de gelen haberler arasında... (Takvim)

12GALATASARAYA MAICON MÜJDESİ
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GALATASARAY'A MAICON MÜJDESİ

Galatasaray'a Brezilyalı Maicon'dan iyi haber geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'da kiralık olarak forma giyen oyuncunun satışı için yapılan ilk görüşmeler olumsuz geçmişti. Ancak Al Nasr'ın, sarı-kırmızılı takımın istediği bonservis bedelini ödemeye ikna olduğu ifade ediliyor. (Sabah)

13FENERBAHÇEDEN BRAHIM DARRI SÜRPRİZİ
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FENERBAHÇE'DEN BRAHIM DARRI SÜRPRİZİ

Mevcut ekonomik koşullar gereği bonservisi elinde olan ya da genç ve gelecek vadeden isimlere yönelen Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Karagümrük'ten Brahim Darri'yi gündemine aldı. (A Spor)

14GALATASARAYDAN FENERBAHÇEYE BAKASETAS ÇALIMI
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GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE BAKASETAS ÇALIMI

Gelecek sezon için oldukça radikal kararlar alan Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızı ile devam ediyor. Sivasspor'dan Emre Kılıç ve Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile anlaşan sarı-kırmızılıların yeni hedefinde Fenerbahçe'nin gözdesi durumundaki Anastasios Bakasetas var. Galatasaray'ın bu transfer için 2 milyon euro bonservis ücretini gözden çıkardığı belirtiliyor.

15FENERBAHÇEDE HASAN ALİ VE MEHMET EKİCİ GİDİYOR
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FENERBAHÇE'DE HASAN ALİ VE MEHMET EKİCİ GİDİYOR

Fenerbahçe gelecek sezon planına gidecekler listesiyle başlıyor. Gustavo dışındaki tüm yabancılara kapı açık. Sarı-lacivertli takımda Tolga Ciğerci kalıyor, Hasan Ali ve Mehmet Ekici ise ayrılıyor. (Sabah)

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