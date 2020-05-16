Güntekin Onay'dan TFF'ye çağrı: "Futbol liglerini oynatmanın bir tek yolu var..."

Peki nasıl bir çözüm getirilecek? Tek bir çıkış yolu gözüküyor ve açıkçası bunun dışında başka bir çözüm yolu göremiyorum. TFF ve Bilim Kurulu tarafından belirlenecek bir protokol ile yol haritası çizilmeli ve burada temel kaide ‘izolasyon’ olmalı.