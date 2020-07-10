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GeriFutbol Güntekin Onay'dan Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ı zor duruma düşürdü..."
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 07:37,

Güntekin Onay'dan Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ı zor duruma düşürdü..."

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını bugünkü köşesinde değerlendirdi.

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1GÜNTEKİN ONAY YAZDI...
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GÜNTEKİN ONAY YAZDI...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş'ın geriden Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

2İNANILMAZ HATALAR...
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"İNANILMAZ HATALAR..."

Beşiktaş adeta golle başladığı maçta savunmada inanılmaz hatalar yaparak 2-1 geriye düştü.

3GÜVEN HİÇ TOP TUTAMADI
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"GÜVEN HİÇ TOP TUTAMADI"

Burak Yılmaz’ın sakatlanıp çıkmasının ardından oyuna giren Güven hiç top tutamadı ve siyah beyazlılar, olgun ataklar geliştiremedi.

4
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52 AĞIR STOPER...
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"2 AĞIR STOPER..."

Buna karşılık Roco ve Ruiz gibi 2 ağır stoper ile de Koita ve Thiam karşısında zor anlar yaşadı.

6SERGEN YALÇINI ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ
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"SERGEN YALÇIN'I ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Üzerine Gökhan Gönül’ün de sakatlanması Sergen Yalçın’ı zor duruma düşürdü.

7İSTASYON GÖREVİ ÜSTLENİYOR
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"İSTASYON GÖREVİ ÜSTLENİYOR"

37 yaşındaki Atiba oyun kuruyor, top kazanıyor, şut atıyor ve rakip savunmanın boşluklarında topla buluşup istasyon görevi üstleniyor.

8ÇOK AZ HATA YAPIYOR
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"ÇOK AZ HATA YAPIYOR"

Elneny pozisyonunda oynamasını biliyor, çok az hata yapıyor. Bu 2 futbolcu dışında siyah beyazlılarda tüm futbolcuların performansı papatya falı gibi.

9BİRAZ KIPIRDANMASIYLA BERABERLİK GOLÜ GELDİ
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"BİRAZ KIPIRDANMASIYLA BERABERLİK GOLÜ GELDİ"

2’ci yarıda Boateng girdikten sonra ileride top tutan Beşiktaş, Boyd ve Lens’in de biraz kıpırdanmasıyla etkili oldu ve beraberlik golüne ulaştı.

10FİNAL PASLARI İSABETSİZ
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"FİNAL PASLARI İSABETSİZ"

65’inci dakikaya kadar oyunda üstünlüğü ele geçiren siyah beyazlılarda final paslarında isabet sağlanamadı.

11FUAT ÇAPA TAKIMIN ENERJİSİNİ YUKARI ÇEKTİ
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"FUAT ÇAPA TAKIMIN ENERJİSİNİ YUKARI ÇEKTİ"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yaptığı 4 oyuncu değişikliği konuk takımın enerjisini yukarıya çekti ve son 20 dakikada etkili hücumlar yapan Kasımpaşa sakatlanarak maça devam edemeyen Koita’yı fazlasıyla aradı.

12SAVUNMA ARKASINA İLK KEZ ETKİLİ KOŞU YAPTI
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"SAVUNMA ARKASINA İLK KEZ ETKİLİ KOŞU YAPTI"

90’ıncı dakikada Güven ilk kez savunma arkasına etkili bir koşu yaptı ve Ruiz’in soğukkanlı pasında golü atarak skoru 3-2’ye getirdi.

13ÖNEMLİ BİR 3 PUANDA
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"ÖNEMLİ BİR 3 PUANDA"

Tüm olumsuzluklar içinde alınan bu 3 puan Beşiktaş açısından çok önemliydi. Ancak siyah beyazlılar Malatya deplasmanında Atiba’sız ve Burak’sız sahaya çıkacak.

14LİGE TUTUNDU
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"LİGE TUTUNDU"

Son ana kadar maçı bırakmayan ve sıcak havada varını yoğunu ortaya koyan Beşiktaş, oyun kalitesi anlamında geçtiğimiz haftaların gerisinde olsa da formda Kasımpaşa’yı geriden gelip yenerek lige tutundu

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