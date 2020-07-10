Güntekin Onay'dan Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ı zor duruma düşürdü..."
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay, Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını bugünkü köşesinde değerlendirdi.
Beşiktaş adeta golle başladığı maçta savunmada inanılmaz hatalar yaparak 2-1 geriye düştü.
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"GÜVEN HİÇ TOP TUTAMADI"
Burak Yılmaz’ın sakatlanıp çıkmasının ardından oyuna giren Güven hiç top tutamadı ve siyah beyazlılar, olgun ataklar geliştiremedi.
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"2 AĞIR STOPER..."
Buna karşılık Roco ve Ruiz gibi 2 ağır stoper ile de Koita ve Thiam karşısında zor anlar yaşadı.
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"SERGEN YALÇIN'I ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ"
Üzerine Gökhan Gönül’ün de sakatlanması Sergen Yalçın’ı zor duruma düşürdü.
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"İSTASYON GÖREVİ ÜSTLENİYOR"
37 yaşındaki Atiba oyun kuruyor, top kazanıyor, şut atıyor ve rakip savunmanın boşluklarında topla buluşup istasyon görevi üstleniyor.
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"ÇOK AZ HATA YAPIYOR"
Elneny pozisyonunda oynamasını biliyor, çok az hata yapıyor. Bu 2 futbolcu dışında siyah beyazlılarda tüm futbolcuların performansı papatya falı gibi.
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"BİRAZ KIPIRDANMASIYLA BERABERLİK GOLÜ GELDİ"
2’ci yarıda Boateng girdikten sonra ileride top tutan Beşiktaş, Boyd ve Lens’in de biraz kıpırdanmasıyla etkili oldu ve beraberlik golüne ulaştı.
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"FİNAL PASLARI İSABETSİZ"
65’inci dakikaya kadar oyunda üstünlüğü ele geçiren siyah beyazlılarda final paslarında isabet sağlanamadı.
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"FUAT ÇAPA TAKIMIN ENERJİSİNİ YUKARI ÇEKTİ"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın yaptığı 4 oyuncu değişikliği konuk takımın enerjisini yukarıya çekti ve son 20 dakikada etkili hücumlar yapan Kasımpaşa sakatlanarak maça devam edemeyen Koita’yı fazlasıyla aradı.
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"SAVUNMA ARKASINA İLK KEZ ETKİLİ KOŞU YAPTI"
90’ıncı dakikada Güven ilk kez savunma arkasına etkili bir koşu yaptı ve Ruiz’in soğukkanlı pasında golü atarak skoru 3-2’ye getirdi.
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"ÖNEMLİ BİR 3 PUANDA"
Tüm olumsuzluklar içinde alınan bu 3 puan Beşiktaş açısından çok önemliydi. Ancak siyah beyazlılar Malatya deplasmanında Atiba’sız ve Burak’sız sahaya çıkacak.
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"LİGE TUTUNDU"
Son ana kadar maçı bırakmayan ve sıcak havada varını yoğunu ortaya koyan Beşiktaş, oyun kalitesi anlamında geçtiğimiz haftaların gerisinde olsa da formda Kasımpaşa’yı geriden gelip yenerek lige tutundu