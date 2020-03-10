Güntekin Onay: 'Semih Özsoy'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin yeni hocası...'

TAKIMI ŞİMDİDEN KURMAYA BAŞLAMALI Türkiye'de başka futbol oynandığı doğru. Ama bunun sorumlularının başında Semih Özsoy’un Fenerbahçe’si geliyor. Fenerbahçe bu sezonu unutup, gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlamalı. Bu da bir an evvel, tüm taraftarın hatta rakip camiaların saygı duyacağı Jupp Derwall, KarlHeinz Feldkamp gibi bir ismi getirip ona Türkiye ve Fenerbahçe’yi tanıma fırsatı tanımakla olur.