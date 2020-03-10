Güntekin Onay: 'Semih Özsoy'un açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin yeni hocası...'
Semih Özsoy, aradıkları teknik direktörü tarif ederken, “F.Bahçe’yi ve Türkiye’nin gerçeklerini bilen biri olmalı. Türkiye’de futbol başka türlü oynanıyor” dedi. Haklı mı?
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Futbol konseyinde Hıncal Uluç, Uğur Meleke, Mehmet Arslan ve Güntekin Onay bu soruya cevap aradı.
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TAKIMI ŞİMDİDEN KURMAYA BAŞLAMALI
Türkiye'de başka futbol oynandığı doğru. Ama bunun sorumlularının başında Semih Özsoy’un Fenerbahçe’si geliyor. Fenerbahçe bu sezonu unutup, gelecek sezonun takımını şimdiden kurmaya başlamalı. Bu da bir an evvel, tüm taraftarın hatta rakip camiaların saygı duyacağı Jupp Derwall, KarlHeinz Feldkamp gibi bir ismi getirip ona Türkiye ve Fenerbahçe’yi tanıma fırsatı tanımakla olur.
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BİR KLOPP'A BAK, BİR DE BİZİMKİLERE!
Hayal kırıklığı... Gerçekten Türkiye’de başka bir futbol oynanıyorsa, bunu değiştirme şansı olanlar da bu dev kulüplerdir. Sen buraya Löw’ü, Rijkaard’ı, Del Bosque’yi getirip değersizleştirirsen, farklı bir şey söyleyeni ‘icat çıkarma’ diye kovalarsan, yerli teknik adam kartelini beslersen, ülkede oynanan futbolun türünü değiştiremezsin elbette.
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Antrenörün yerlisi-yabancısı yok, iyisi-kötüsü var. Klopp’un teknik ekibinde mühendis var, yazılımcı var, iktisatçı var. Bizde kim var? Farkı o noktada yaratıyorlar zaten.
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FENERBAHÇE YÖNETİMİ ÖZELEŞTİRİ YAPMAK YERİNE AYNI YANLIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYOR
İki sezondur başarısız tercihlerde bulundu Fenerbahçe yönetimi. Teknik adam ve futbolcu transferleri fiyasko. Görüyorum ki, Semih Özsoy ve Fenerbahçe yönetimi özeleştiri yapmaktansa yine aynı yanlışı yapmaya devam edecek. Halbuki konuşmaya değil, odaklanmaya ve ‘Nerede yanlış yapıyoruz?’ diyerek doğru tercihleri üretmeye ihtiyaçları var. Sadece ‘dış güçler’ üzerinden okuyamazsınız bu başarısızlığı.
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Eğer öyle yaparsanız aynı sonucu almaya devam edersiniz. Sadece transfer fiyaskoları mı? Fenerbahçe’nin tamir edilmeye ihtiyacı olan pek çok ilişkisi var. Türkiye Futbol Federasyonu ile rakiplerle ve hatta kendisiyle..
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SEMİH ÖZSOY, KOCAMAN'I İŞARET EDİYOR
Semih Bey haklı. Ne yazık ki evrensel futbol gerçekleri burada geçerli değil. Ajax ile geçen sene Real Madrid, Bayern Münih ve Juventus gibi devlere futbol dersi veren Erik Ten Hag’ı getirse Fenerbahçe, burada başarılı olma şansı yok.
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Türkiye’de daha sert, faulün sistematik bir plan olduğu, temaslı ve yavaş bir futbol oynanıyor. Semih Özsoy’un Fenerbahçe’yi ve Türkiye gerçeklerini bilen teknik adam ifadelerinden ilk adresin Aykut Kocaman olduğunu işaret ediyor.
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Fenerbahçe'ye dönse başarılı olur dediğiniz teknik direktör hangisi?