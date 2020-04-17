Güntekin Onay: 'Şansal Büyüka öyle bir para teklif etti ki...'

- Bu noktada en büyük yanlışları nerede yapıyoruz? Türkiye’de yanlış bir kavram var; herkes oyuncu yetiştirmekten bahsediyor. Oyuncu yetişiyor ama gelişmiyor. Özellikle fizik kaliteleri yetersiz. Mesela 2013’teki U20 Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan o Pogba’lı Fransa’yı görünce çok şaşırmıştık. Hepsi güçlü fizikli ve atletikti. Bizimkiler bu açıdan çok gerideydi. Halen de öyle. Bizim altyapılarda bilekleri kıvrak, çabuk falan diye ufak tefek çocukları seçerler. Ben inanıyorum ki, Bayern Münihli Thomas Müller bizim altyapı seçmesine girsin, kimse seçmez. Uzun boylu, kazma, ağır falan derler, geri gönderirler! Dolayısıyla oyuncu seçimi konusunda sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum.