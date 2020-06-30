Güntekin Onay konseyde açıkladı: 'Maalesef Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu...'

BU DURUMDA BİR TUHAFLIK VAR Verileri incelediğiniz zaman Trabzonspor, skor olarak önde iken topa sahip olma oranı yüzde 53’ten yüzde 44’e geriliyor. Takım mesafesi de geriye doğru tam 11 metre kayıyor. Bu durumu, teknik direktörün yaklaşımıyla özetleyebiliriz. Eğer Trabzonspor, Beşiktaş’ın 8 puan önünde ise ve öne geçtiği maçlarda 22 puan kaybediyorsa, buna karşın Beşiktaş öne geçirdiği maçlarda sadece 2 puan yitirdiyse bu durumda bir tuhaflık var.