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GeriFutbol Güntekin Onay konseyde açıkladı: 'Maalesef Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 07:28,

Güntekin Onay konseyde açıkladı: 'Maalesef Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu...'

Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemlerinden Güntekin Onay, geride kalan haftada yaşanan olayları masaya yatırdı.

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Haftaya damga vuran sözler Güntekin Onay'dan...

2BU DURUMDA BİR TUHAFLIK VAR
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BU DURUMDA BİR TUHAFLIK VAR

Verileri incelediğiniz zaman Trabzonspor, skor olarak önde iken topa sahip olma oranı yüzde 53’ten yüzde 44’e geriliyor. Takım mesafesi de geriye doğru tam 11 metre kayıyor. Bu durumu, teknik direktörün yaklaşımıyla özetleyebiliriz. Eğer Trabzonspor, Beşiktaş’ın 8 puan önünde ise ve öne geçtiği maçlarda 22 puan kaybediyorsa, buna karşın Beşiktaş öne geçirdiği maçlarda sadece 2 puan yitirdiyse bu durumda bir tuhaflık var.

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Benim görüşüme göre; en iyi savunma topu kalenden uzakta tutmaktır. Trabzonspor önde iken de, rakip yarıda sahada oynamaya devam etmeli. Ayrıca, takımda çok tecrübeli oyuncular var. Mental olarak da panik havasından uzaklaşıp, daha güvenli futbol oynamaları şart. Sosa, Pereira gibi deneyimli futbolcuların kalan 5 haftada bu yükü taşımaları gerekiyor.

4G.SARAY’IN YARIŞTA BİR DEĞİL, İKİ RAKİBİ VAR
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G.SARAY’IN YARIŞTA BİR DEĞİL, İKİ RAKİBİ VAR

Ligde kalan maç sayısı 5. Puan farkı 8. İkili averajda da Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray kalan haftalarda 15 puan alsa bile Başakşehir’in 9 puan kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla ‘Galatasaray için şampiyonluk uzakta’ diyebiliriz.

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Başakşehir kalan maçlarda kayıplar yaşasa bile, Galatasaray’ın ikinci sıradaki Trabzon’la arasındaki puan farkı da 6. Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artık çok zor.

6DOMİNANT OYUNA DÖNMELERİ ŞART
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DOMİNANT OYUNA DÖNMELERİ ŞART

"Başakşehir'in geçen sezon 33. haftada Galatasaray ile deplasmanda maçı vardı. An itibariyla rakipleriyle olan maçlarını tamamladı. okan Buruk çok zeki bir teknik adam. Takımına skor odaklı futbol oynatıyor ve kazanmayı biliyor.

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Ancak Galatasaray maçında gördük ki, Başakşehir, gerçek kalitesinin çok altında oynadı. Eğer bu durum bir baskıdan kaynaklanıyorsa, kalan 5 haftada yine kayıplar yaşayabilirler. Başakşehir’in dominant oyuna dönmesinin şart olduğunu düşünüyorum.

8SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİ KADROYU KURABİLİRSE...
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SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİ KADROYU KURABİLİRSE...

Sergen Yalçın, Beşiktaş’a çok dominant bir futbol oynatıyor. Skor ne olursa olsun, sadece rakip kaleyi düşünüyor.

9KAYSERİ ÇIKIŞTA, ANKARAGÜCÜ, RİZE VE KONYA ZORLANIYOR
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KAYSERİ ÇIKIŞTA, ANKARAGÜCÜ, RİZE VE KONYA ZORLANIYOR

Alttaki takımların birbirleriyle maçları var. Ekmeklerini taştan çıkartmak zorunda kalacaklar. Kayserispor inanılmaz bir çıkışla son 8 maçın 5’ini kazandı. Maçları zor ancak iyi futbol oynuyorlar. Konyaspor hücumda sorun yaşamaya devam ediyor. Ankaragücü ve Rizespor maç kazanmakta zorlanıyor. Kimin düşeceğini kestirmek güç.

10GÖKHAN’I ATTIRMAK EMRE’YE YAKIŞMADI
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GÖKHAN’I ATTIRMAK EMRE’YE YAKIŞMADI

Maalesef Emre Belözoğlu gibi Süper Lig’in en deneyimli futbolcusuna, hiçbir temas yokken Gökhan Töre’yi attırması yakışmadı. Yeni Malatyaspor bu yüzden küme düşerse yazık değil mi?

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Hakem Ali Şansalan’ın da çok ciddi bir hatası söz konusu. Emin olmadığın pozisyonda ikinci sarı kartı nasıl gösterirsin?

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Fenerbahçe’nin son dakikaya kadar maçlara asılması takdiri hak ediyor. Ancak yine de savunmada ve hücumda ciddi zaafları olduğunu görüyoruz.

13HAFTANIN ENLERİ
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HAFTANIN ENLERİ

Haftanın olayı: Şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un haftayı galibiyetsiz kapatması

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Haftanın Takımı: Kayserispor
Teknik direktör: Robert Prosinecki

Haftanın Futbolcusu: Burak Yılmaz

Haftanın Hakemi: Ali Palabıyık

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