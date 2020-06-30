Güntekin Onay konseyde açıkladı: 'Maalesef Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu...'

Hürriyet Futbol Konseyi'nin usta kalemlerinden Güntekin Onay, geride kalan haftada yaşanan olayları masaya yatırdı.
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Haftaya damga vuran sözler Güntekin Onay'dan...
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BU DURUMDA BİR TUHAFLIK VAR
Verileri incelediğiniz zaman Trabzonspor, skor olarak önde iken topa sahip olma oranı yüzde 53’ten yüzde 44’e geriliyor. Takım mesafesi de geriye doğru tam 11 metre kayıyor. Bu durumu, teknik direktörün yaklaşımıyla özetleyebiliriz. Eğer Trabzonspor, Beşiktaş’ın 8 puan önünde ise ve öne geçtiği maçlarda 22 puan kaybediyorsa, buna karşın Beşiktaş öne geçirdiği maçlarda sadece 2 puan yitirdiyse bu durumda bir tuhaflık var.
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Benim görüşüme göre; en iyi savunma topu kalenden uzakta tutmaktır. Trabzonspor önde iken de, rakip yarıda sahada oynamaya devam etmeli. Ayrıca, takımda çok tecrübeli oyuncular var. Mental olarak da panik havasından uzaklaşıp, daha güvenli futbol oynamaları şart. Sosa, Pereira gibi deneyimli futbolcuların kalan 5 haftada bu yükü taşımaları gerekiyor.
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G.SARAY’IN YARIŞTA BİR DEĞİL, İKİ RAKİBİ VAR
Ligde kalan maç sayısı 5. Puan farkı 8. İkili averajda da Başakşehir’in üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray kalan haftalarda 15 puan alsa bile Başakşehir’in 9 puan kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla ‘Galatasaray için şampiyonluk uzakta’ diyebiliriz.
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Başakşehir kalan maçlarda kayıplar yaşasa bile, Galatasaray’ın ikinci sıradaki Trabzon’la arasındaki puan farkı da 6. Galatasaray’ın şampiyonluk şansı artık çok zor.
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DOMİNANT OYUNA DÖNMELERİ ŞART
"Başakşehir'in geçen sezon 33. haftada Galatasaray ile deplasmanda maçı vardı. An itibariyla rakipleriyle olan maçlarını tamamladı. okan Buruk çok zeki bir teknik adam. Takımına skor odaklı futbol oynatıyor ve kazanmayı biliyor.
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Ancak Galatasaray maçında gördük ki, Başakşehir, gerçek kalitesinin çok altında oynadı. Eğer bu durum bir baskıdan kaynaklanıyorsa, kalan 5 haftada yine kayıplar yaşayabilirler. Başakşehir’in dominant oyuna dönmesinin şart olduğunu düşünüyorum.
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SERGEN YALÇIN İSTEDİĞİ KADROYU KURABİLİRSE...
Sergen Yalçın, Beşiktaş’a çok dominant bir futbol oynatıyor. Skor ne olursa olsun, sadece rakip kaleyi düşünüyor.
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KAYSERİ ÇIKIŞTA, ANKARAGÜCÜ, RİZE VE KONYA ZORLANIYOR
Alttaki takımların birbirleriyle maçları var. Ekmeklerini taştan çıkartmak zorunda kalacaklar. Kayserispor inanılmaz bir çıkışla son 8 maçın 5’ini kazandı. Maçları zor ancak iyi futbol oynuyorlar. Konyaspor hücumda sorun yaşamaya devam ediyor. Ankaragücü ve Rizespor maç kazanmakta zorlanıyor. Kimin düşeceğini kestirmek güç.
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GÖKHAN’I ATTIRMAK EMRE’YE YAKIŞMADI
Maalesef Emre Belözoğlu gibi Süper Lig’in en deneyimli futbolcusuna, hiçbir temas yokken Gökhan Töre’yi attırması yakışmadı. Yeni Malatyaspor bu yüzden küme düşerse yazık değil mi?
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Hakem Ali Şansalan’ın da çok ciddi bir hatası söz konusu. Emin olmadığın pozisyonda ikinci sarı kartı nasıl gösterirsin?
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Fenerbahçe’nin son dakikaya kadar maçlara asılması takdiri hak ediyor. Ancak yine de savunmada ve hücumda ciddi zaafları olduğunu görüyoruz.
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HAFTANIN ENLERİ
Haftanın olayı: Şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor’un haftayı galibiyetsiz kapatması
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Haftanın Takımı: Kayserispor Teknik direktör: Robert Prosinecki Haftanın Futbolcusu: Burak Yılmaz Haftanın Hakemi: Ali Palabıyık