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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 07:35,

Güntekin Onay: Galatasaray bu değil!

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Güntekin Onay, MKE Ankaragücü - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

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1GÜNTEKİN ONAY YAZDI...
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GÜNTEKİN ONAY YAZDI...

Süper Lig'de Galatasaray,deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu ve Avrupa şansını ateşe attı. Yazarımı Güntekin Onay, MKE Ankaragücü maçını masaya yatırdı.

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Ankaragücü için ‘ya tamam ya devam’ maçıydı. Başkent ekibi ne kadar ciddiyetle karşılaşmaya yaklaştıysa Galatasaray’ın sahada sadece adı vardı.

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7 maçtır kazanamayan sarı kırmızılı ekip son derece isteksiz, coşkudan yoksun ve temposuz idi. Galatasaray kültüründe yüksek rekabet duygusu ve yarışmacı ruh vardır.

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Son haftalardaki görüntü formanın ağırlığıyla örtüşmüyor. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray’ın sahaya koyduğu ruh bu olmamalı.

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Ankaragücü akılcı bir plan ile oynadı ve sarı kırmızıların zaaflarının üzerine gitti. 17 yaşındaki genç Emin ile Orgill’i daha fazla 1’e 1 bırakmak da başkent ekibi için bir çözüm olabilirdi.

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7TERİM HİÇBİRİNE GÜVENMİYOR
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TERİM HİÇBİRİNE GÜVENMİYOR

İlk yarıda Galatasaray topa daha fazla sahip olsa da net pozisyonlar Ankaragücü’nden geldi.

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1-0’dan sonra kenar ortalarıyla sonuç arayan Galatasaray Pazdan ve Kulusic’in iyi oyunlarıyla istediği şansları yaratamadı.

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İşler bu kadar kötü giderken Fatih Terim’in oyuncu değişiklikleri için 77 dakika beklemesi ise şaşırtıcıydı. Görünen o ki Terim kenardaki oyuncuların hiçbirine güvenmiyor.

10FELAKETİN İLK NEDENİ BARTOLINİN GELMEYİŞİ
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FELAKETİN İLK NEDENİ BARTOLI'NİN GELMEYİŞİ

Pandemi sürecinde atletik performans antrenörü Bartoli’nin İtalya’da kalmış olması Galatasaray’ın bugünlere gelmesini sağladı.

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3 ay uzun bir ara ve oyuncuları tekrar eski seviyesine getirmek uzmanlık istiyor. Pandemi sonrasındaki bu felaket tablo ve sakatlıkların ilk nedeni bu.

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Galatasaray böyle oynamaya devam ederse Avrupa’ya gidememe riskiyle karşı karşıya.

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Böyle bir durumda oyuncuların yüksek kontratlarını bu ekonomik krizde nasıl ödeyecek? O da ayrı bir sorun.

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