Güntekin Onay: Aman Arsenal görmesin!

AMAN ARSENAL GÖRMESİN Atiba ve Elneny de görevlerini çok iyi yaptı. Mısırlı futbolcu mükemmele yakın bir futbolla hem pas bağlantılarını sağladı hem de Ankaragücü ataklarında yaptığı baskı ve pas aralarıyla rop rakipteyken de çok değerli katkı verdi.