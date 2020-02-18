Güntekin Onay: "40 yıldır böyle yetersiz oyuncu görmedim"

Yazarlarımıza yöneltilen sorular ve işte cevapları... 1- Ligde lider 3 ay sonra değişti ve Sivasspor, Trabzon’da kaybederek koltuğu ev sahibine devretti. Bir maç eksikleri de olduğunu düşünürsek artık Süper Lig’de avantaj Trabzon’da diyebilir miyiz?



2- Fenerbahçe, 4 maçlık galibiyet serisinden sonra 8 puan kaybetti ve yarıştan uzaklaştı. Kimilerine göre Yanal’ın koltuğu da sallantıda. Esas sorun nerede? Hoca mı, kadro mu, yönetim mi?



3- Galatasaray üst üste 6. maçını da kazanıp zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Sarı kırmızılıların bu çıkışı, devre arasında yapılan rötuşlardan mı kaynaklanıyor yoksa fikstür avantajından mı?



4- F.Bahçe ve G.Saray’ın son durumlarını dikkate alırsak, bu haftaki derbiden beklentileriniz nedir? F.Bahçe ‘kadıköy’de kaybetmeme’ geleneğini sürdürebilir mi? Hangi takımı favori görüyorsunuz?



5- Başakşehir maçı sonrası sergen yalçın’ın rakip takımla ilgili ‘hiçbir şey yapmama’ eleştirisi de dikkat çekiciydi. Başakşehir gerçekten hiçbir şey yapmadı mı? Beşiktaş gerekenleri yaptı mı?



6- UEFA'nın 2012-16 yılları arasındaki sponsor gelirlerini abarttığı gerekçesiyle Manchester City’yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etmesini nasıl okumalıyız? Bu ceza bir yerlere mesaj mı?