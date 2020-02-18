Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 08:50,
Güntekin Onay: "40 yıldır böyle yetersiz oyuncu görmedim"
Gazetemiz yazarlarından İlker Yasin, Mehmet Arslan, Uğur Meleke ve Güntekin Onay Futbol Konseyi'nde futbolda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Yazarlarımıza yöneltilen sorular ve işte cevapları...
1- Ligde lider 3 ay sonra değişti ve Sivasspor, Trabzon’da kaybederek koltuğu ev sahibine devretti. Bir maç eksikleri de olduğunu düşünürsek artık Süper Lig’de avantaj Trabzon’da diyebilir miyiz?
2- Fenerbahçe, 4 maçlık galibiyet serisinden sonra 8 puan kaybetti ve yarıştan uzaklaştı. Kimilerine göre Yanal’ın koltuğu da sallantıda. Esas sorun nerede? Hoca mı, kadro mu, yönetim mi?
3- Galatasaray üst üste 6. maçını da kazanıp zirve yarışına iyice ağırlığını koydu. Sarı kırmızılıların bu çıkışı, devre arasında yapılan rötuşlardan mı kaynaklanıyor yoksa fikstür avantajından mı?
4- F.Bahçe ve G.Saray’ın son durumlarını dikkate alırsak, bu haftaki derbiden beklentileriniz nedir? F.Bahçe ‘kadıköy’de kaybetmeme’ geleneğini sürdürebilir mi? Hangi takımı favori görüyorsunuz?
5- Başakşehir maçı sonrası sergen yalçın’ın rakip takımla ilgili ‘hiçbir şey yapmama’ eleştirisi de dikkat çekiciydi. Başakşehir gerçekten hiçbir şey yapmadı mı? Beşiktaş gerekenleri yaptı mı?
6- UEFA'nın 2012-16 yılları arasındaki sponsor gelirlerini abarttığı gerekçesiyle Manchester City’yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etmesini nasıl okumalıyız? Bu ceza bir yerlere mesaj mı?
İLKER YASİN: ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN
Üç yıl sonra liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor’un bir maç da eksiği var. Ama her takımın her takıma üstünlük sağlayabileceği bir ortamda bir puan önde olmak avantaj değil. Bu hafta Beşiktaş, 30. haftada Galatasaray ve de evinde yenildiği Göztepe ile 27. Haftada deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor. Hiçbir maç kolay değil. Evet Da Costa, Guilherme, Ndiaye takviyeleriyle bir kadro zenginliği ve avantajı var. Ama şampiyonluk şarkısı için çok erken.
F.BAHÇE HEDEF ODAKLI OYNAMALI
Fenerbahçe’de ilk sorun kadro yetersizliği. Teknik direktör ve yönetimin de bu noktaya gelinmesinde hataları var. Şampiyonluk hesabı yapan takım son 3 maçında 8 puan kaybetme lüksüne sahip değil. Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki Galatasaray’ın son 6 maçta 18 puan toplaması Fenerbahçe için zaten psikolojik bir yıkım. Sol beki, stoperi yok. Futbolcularla bir oraya bir buraya dama taşı gibi oynanıyor. Vedat’ın dışında gol için alternatif isim ve şablon bulunamadı. Oynarmış gibi görünen, topa sahip olan, çok şut atan ama gerçekte kolay gol yiyip zor gol atan bir takım. Fenerbahçe daha gerçekçi hedefe odaklı oynamalı.
G.SARAY'A BİTİRİŞ USTASI TERİM'İN ELİ DEĞDİ
Onyekuru ve Saracchi’nin gelişi tabii ki iyi oldu. Ama Galatasaray’a ligde bitiriş ustası Terim’in elinin değdiği net. Üstündeki takımlar Sivas, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Alanya’nın kaybettiği puanlar Galatasaray’ı potaya soktu. Tabii fikstür avantajı da vardı. Son 5 maçta oynadığı rakipleri şu an klasmanda 10,13,14,17 ve 18.sırada. Defans yönünde Seri ve Lemina ikilisi savunma hamlelerinde yeterli değil. Orta saha kenarlarından Onyekuru ve Ömer’in savunmayı unutmaması lazım. Özellikle Yeni Malatyaspor önündeki futbol bence bir hesap oyunuydu. Galatasaray daha güçlü daha net bir futbol oynamalı şampiyonluk için.
FENERBAHÇE İÇİN HAYAT MEMAT MAÇI
Son haftalardaki puan kayıplarıyla gelinen durumda Fenerbahçe’ye galibiyet bile yetmeyebilir. Gustavo’nun cezası, Emre’nin sakatlığı Fenerbahçe’nin en güçlü görülen merkezini de zayıflattı. Jailson’u ortaya çekmek Tolgay ve Ekici’yi sahaya sürmek çare olabilir mi bilemem. Bu maç Fenerbahçe-Galatasaray maçı ve her sonuca açık. Lemina oynamazsa Galatasaray için de sıkıntı. 1999’dan beri evinde Galatasaray’a kaybetmemenin psikolojisi ve seyircinin bu son düzlükteki desteğiyle Fenerbahçe hayat memat maçına çıkacak.
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