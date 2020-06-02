MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGüne damga vuran transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
GeriFutbol Güne damga vuran transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 08:41,

Güne damga vuran transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte güne damga vuran transfer haberleri...

2TRABZONSPORDAN GALATASARAYA ÇALIM
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A ÇALIM

Trabzonspor, Galatasaray'ın da ısrarla istediği 20 yaşındaki oyuncu için 4.5 milyon TL artı sonraki satıştan yüzde 20 pay ve bir oyuncu karşılığında Altay'dan söz aldı. Cenk, Avrupa'ya gitmezse Fırtına'ya imza atacak.

3FIRTINA GİBİ
Abone Olgoogle-news

'FIRTINA' GİBİ

Morocco Voetbol News isimli haber sitesi Trabzonspor'un, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser için harekete geçtiğini öne sürdü. Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan ancak oynanan son haftalarda gözden düşen ve şans bulamayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Monaco'ya geri döneceği belirtildi.

4RAZVAN MARİN HAMLESİ
Abone Olgoogle-news

RAZVAN MARİN HAMLESİ

Razvan Marin transferinde Galatasaray'a rakip çıktı. Cimbom'un kiralamak istediği Rumen orta saha oyuncusu için Belçika ekipleri Club Brugge ve Royal Antwerp'in devreye girdiği iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlerde bu iki kulübün 24 yaşındaki yıldız için Galatasaray ile yarıştığı belirtildi. Ajax'ta yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Marin için Galatasaray yönetiminin Hollanda ekibine resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

5BEGOVİC BEŞİKTAŞA
Abone Olgoogle-news

BEGOVİC BEŞİKTAŞ'A

Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlılar, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldı. 33 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ, sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. (Takvim)

6
Abone Olgoogle-news

CANER, GÖKHAN, MERT ÇETİN...

Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yeni sezon kadrosunda düşünmeyen Kanarya'nın hem yerli oyuncu sayısı hem de kulübü bilmeleri nedeniyle Gökhan-Caner ikilisinde ısrarcı davrandığı kaydedildi. Yabancı kontenjanı kararının ardından özellikle yerli isimler üzerinde duran Fenerbahçe'nin bu yönde çalışmalar yaptığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Caner Erkin ve Gökhan Gönül dışında Roma'da forma giyen Mert Çetin, Başakşehirli İrfan Can, Sivassporlu Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerde de temaslarını sürdürecekleri belirtildi.

7TERİM PARLATALIM DEDİ COMAN...
Abone Olgoogle-news

TERİM 'PARLATALIM' DEDİ! COMAN...

Galatasaray'ın hocasının listesine aldığı diğer isim Viitorul'da parlayan ve ardından 3 milyon euro'ya FCSB'ye transfer olan Florinel Coman... FCSB Başkanı ve oyuncunun menajeri Gigi Becali, pandemi döneminde fiyatlar düştü. Ancak sonra neler olur bilemiyorum" diyerek transfere sıcak baktığını gösterdi. Galatasaray düşük performanslarını kiralık alabilmek için bir koz olarak kullanacak. Yönetimin, iki takıma, "Bize verin oyuncuları parlatalım" diyeceği öğrenildi.

8FENERBAHÇE İHTİMALİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE İHTİMALİ

Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı Fenerbahçe'de, hedefteki isim Nuri Şahin'di. Kanarya, futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmak isteyen yıldız futbolcuyu biraz da bu nedenden dolayı takımda istiyordu. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı. Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi. Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...

9SATIŞLARI NEFES ALDIRACAK
Abone Olgoogle-news

SATIŞLARI NEFES ALDIRACAK

Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun oyuncunun da bonservisini 10'ar milyon Euro olarak belirledi. Yönetim, Feghouli ve Belhanda'nın satışından 20 milyon Euro elde ederek rahat bir nefes almak istiyor. Belhanda'yı Suudi ekipleri Al Hilal ile Al Ittihad'ın uzun bir süredir izlediği biliniyor. Feghouli için de bir başka Suudi takımı, Al Nasr, bir süre önce G.Saray'ın kapısını çalmıştı. (Sabah)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi