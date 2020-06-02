Güne damga vuran transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE İHTİMALİ Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı Fenerbahçe'de, hedefteki isim Nuri Şahin'di. Kanarya, futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmak isteyen yıldız futbolcuyu biraz da bu nedenden dolayı takımda istiyordu. Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı. Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi. Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...