Güne damga vuran transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
'FIRTINA' GİBİ
Morocco Voetbol News isimli haber sitesi Trabzonspor'un, Monaco'dan Youssef Ait Bennasser için harekete geçtiğini öne sürdü. Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan ancak oynanan son haftalarda gözden düşen ve şans bulamayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Monaco'ya geri döneceği belirtildi.
RAZVAN MARİN HAMLESİ
Razvan Marin transferinde Galatasaray'a rakip çıktı. Cimbom'un kiralamak istediği Rumen orta saha oyuncusu için Belçika ekipleri Club Brugge ve Royal Antwerp'in devreye girdiği iddia edildi. Belçika basınında yer alan haberlerde bu iki kulübün 24 yaşındaki yıldız için Galatasaray ile yarıştığı belirtildi. Ajax'ta yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Marin için Galatasaray yönetiminin Hollanda ekibine resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
BEGOVİC BEŞİKTAŞ'A
Siyah-beyazlı yönetim, Karius'un takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas kurarken, listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-beyazlılar, Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldı. 33 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ, sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. (Takvim)
6