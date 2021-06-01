Güne damga vuran son dakika transfer haberleri: Marcelo Fenerbahçe flörtü, Diego Costa - Beşiktaş, Galatasaray'ın sürprizi...
4 büyüklerden transfer taarruzu... Süper Lig'in bitimiyle gözler EURO 2020 ve transferde. Takımlar kadrolarını şimdiden oluşturmaya başladı, transfer hareketliliği hız kazandı.
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Güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
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HAMSİK - TRABZONSPOR
Trabzonspor yıldız orta saha oyuncunun transferini sonuçlandırmak için yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durak oyuncunun kulübünün yer aldığı İsveç ardından ise milli takım kampı. Marek Hamsik ise yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum" diyerek görüşmeler öncesi kapıyı araladı.
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KAAN AYHAN - GALATASARAY
Yeni sezon öncesi Göztepe’den Alpaslan Öztürk ve Kasımpaşa’dan Aytaç Kara’yı kadrosuna katan Galatasaray A Milli Takım’ın başarılı stoperi Kaan Ayhan’ı Sassuolo’dan kiralamak için girişimlerini hızlandırdı. Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak isteyen G.Saray’ın milli futbolcu ve temsilcisi ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Kaan’ın, sarı kırmızılıların teklifine olumlu yaklaştığı ve “Kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli” diyerek Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. (Hürriyet - Ali Naci Küçük)
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SARACCHİ - TRABZONSPOR
Gervinho ve Bruno Peres'in ardından sol bek ile forvet transferlerine öncelik veren Trabzonspor'da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Fırtına'da, gündeme gelen son aday; Marcelo Saracchi. Galatasaray ile 1.5 senelik kiralık sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız, Leipzig'e dönecek. Bordo-Mavililer, 2023'e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Saracchi'yi kiralamak için nabız yokladı. Bundesliga ekibi, "Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro" yanıtını verirken, Trabzonspor beklemeye geçti.
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GHEZZAL'A İKİ TEKLİF
Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı yoksa takımdan ayrılacak mı? Beşiktaş taraftarının cevabını en fazla merak ettiği soru bu. Hiç kuşkusuz oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City'nin alacağı karar siyah beyazlı ekibin transfer politikasını etkileyecek.Ghezzal'e Monaco'nun ardından Lyon da talip olurken Avrupa basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü, Leicester City'le bonservis pazarlıklarına başladı.Bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş'ın ise Leicester City'ye oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazlı kulüp tarafından yapılması yönünde bir telkinde bulunduğu iddia edildi.
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GÖKHAN GÖNÜL İÇİN KRİTİK KARAR
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül bilmecesi... Sarı lacivertliler ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonuyla ilgili kararın teknik direktörün netleşmesiyle verileceği öğrenildi.Futbolu bırakma düşüncesi olmayan Gökhan Gönül, 1 yıl daha sarı lacivertli formayla devam edip kariyerini şampiyonlukla noktalama amacında.Süper Lig'de talipler olsa da kariyerinin son dönemine Fenerbahçe ile devam etmek isteyen Gökhan Gönül, yeni hocanın netleşmesini bekliyor.
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FATİH TERİM - LİLLE
Galatasaray'la olan sözleşmesi biten ve yeni seçilecek başkanla yönetimi bekleyen Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, tecrübeli teknik adamla ilgilenmeye başladı. Gelişmeyi Fransız basını sayfalarında duyurdu.
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MARCELO - FENERBAHÇE
Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo'yu istediğini yazdı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncuya birçok talip olduğu belirtilirken en yüksek teklifi sarı-lacivertli takımdan geldiği kaydedildi. 14 yıldır Real Madrid forması giyen Brezilyalı sol bek, yıllık 12 milyon euro kazanıyor.
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JEROME BOATENG - FENERBAHÇE
10 yıllık Bayern Münih kariyeri sona erdi. Sözleşmesi biten 32 yaşındaki stoper için Alman basınında flaş bir iddia geldi. Bild, tecrübeli stopere Roma'dan büyük istek olduğunu aktarırken, ilgilenen diğer kulüplerin Lazio, Monaco ve Fenerbahçe olduğunu yazdı.
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MAKOUTA - GALATASARAY
Gedson Fernandes ve Etebo’nun kiralık anlaşmalarının bitmesinin ardından arayışlara başlayan sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki futbolcu Gaius Makouta'yı gündemine aldığı iddia edildi.
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CAULKER - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un stoper bölgesine takviye için resmi görüşmelerde bulunduğu Steven Caulker, bir süre düşünmek için süre istemişti. İngiliz oyuncu bu süre zarfında düşündükten sonra Bordo-Mavili yöneticilere geri dönüş yaparak, "Teklifiniz gerçekten çok cazip ancak İngiltere'den de görüştüğüm bazı takımlar var. Hala kafamda bazı şeyleri netleştiremedim. Türkiye'ye kalmaya karar verirsem ilk sizinle iletişime geçeceğim" dedi. Oyuncunun süre talep etmesi üzerine Trabzonspor, farklı stoper arayışlarına da girişmeye başladı. (Sabah)