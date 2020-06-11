Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

MERT HAKAN VE EMRE'DE GERİ SAYIM DG Sivasspor’un bu sezonki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500’er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptığı hatta ücretleri hesaplarına dahi geçtiği iddia edildi.