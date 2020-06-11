MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGüne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
GeriFutbol Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 08:49,

Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala takımlar akabinde başlayacak yeni sezon için de planlarını şimdiden yapıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un son dakika transfer hamleleri de ortaya çıktı. İşte günün transfer haberleri...

2BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Partizan forması giyen Umar Sadiq'e kanca attı. Beşiktaş’ın listesinde yer alan Umar’ın eşi Judy Mega, bir taraftarın “Come To Beşiktaş” paylaşımını beğenmişti. Bu hamle, 23 yaşındaki forvetin Siyah Beyazlı ekibe transfer olacağı iddialarını güçlendirmişti.

3MANDZUKIC VE FENERBAHÇE
Abone Olgoogle-news

MANDZUKIC VE FENERBAHÇE

Sezon başında transfer edilen Vedat Muriqi'nin yokluğunda bu bölgede zorluk yaşayan Kanarya, gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamamak için Manduzkic'e kancayı taktı. Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. (Fotomaç)

4ASLANA YENİ ONYEKURU
Abone Olgoogle-news

ASLAN'A YENİ ONYEKURU

Onyekuru tarzında hızlı ve kolay adam geçen futbolcularla temasa geçen Galatasaray için bir bomba iddia da Afrika'dan geldi.Nijerya basınında yer alan habere göre, Galatasaray Fransız ekibi Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu'yu listesine aldı.Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve transferin tamamlanmak üzere olduğu öne sürüldü.

5ALPER POTUK TAKASTA KULLANILACAK
Abone Olgoogle-news

ALPER POTUK TAKASTA KULLANILACAK

Gelecek vadeden oyuncuların yanında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Mert Çetin, Mert Müldür ve Nazım Sangare gibi isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yönetim, transfer listesinde yer alan Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadroya katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Alper Potuk ve bir miktar para teklif ettiği öğrenildi. İzmir ekibinin ise Alper'in ücretinde indirime gitmesi halinde bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.

6VERTONGHEN GÜNDEMDE
Abone Olgoogle-news

VERTONGHEN GÜNDEMDE

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya yaşı nedeniyle 2 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayıp planlıyor. (Sabah)

7ADANIN RADARINDA
Abone Olgoogle-news

ADA'NIN RADARINDA

Trabzonspor'un 2014 yılında 12 yaşındayken Diyarbakır'dan kadrosuna kattığı Hakan Yeşil'in taliplileri artıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon bordo mavili takılma 19 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Ayrıca genç oyuncu milli takım formasını da alt yaş kategorilerinde 48 kere giyme başarısı gösterdi. İngiltere'de Halil Dervişoğlu'nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford'un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor.

8
Abone Olgoogle-news

FERDİ'YE AJAX KANCASI

Fenerbahçe camiasının gelecekte çok şeyler beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Ajax kancayı taktı. Hollanda basını, Ajax'ın yeni sezon transfer listesinde genç yıldızın da olduğunu yazdı. Kırmızı-beyazlı kulübün uzun süredir Ferdi'yi takip ettiği ve kısa süre içinde teklif yapacağı vurgulandı.

9SÖZLEŞMESİ BİTTİ, ADRES İSTANBUL
Abone Olgoogle-news

SÖZLEŞMESİ BİTTİ, ADRES İSTANBUL

Max Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Haberde; Fenerbahçe'nin Al Hilal'le sözleşmesi sona eren Carlos Eduardo ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

10BEŞİKTAŞA GANALI SOL KANAT
Abone Olgoogle-news

BEŞİKTAŞ'A GANALI SOL KANAT

4 milyon euro bonservisle alınan ve sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Nana Ampomah için uygun bir bonservis bedeli belirleneceği ve Beşiktaş'ın bu bedeli ödemeyi kabul etmesi halinde transferin noktalanabileceği bilgisi verildi.24 yaşındaki Ganalı sol kanat Nana Ampomah, sezon başında Waasland-Beveren'den Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Ampomah, bu sezon 16 maçta 709 dakika süre aldı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

11YENİDEN GUSTAVO GOMEZ
Abone Olgoogle-news

YENİDEN GUSTAVO GOMEZ

Son iki sezonda savunmada yaşanan sıkıntıların bedelini ağır ödeyen Fenerbahçe defansı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Kaliteli iki stoperle kadrosunu takviye etmek isteyen Sarı- Lacivertliler'in gündemine tanıdık bir isim girdi. Alınan bilgilere göre yönetim Palmeiras formasını giyen Gustavo Gomez'le yeniden ilgileniyor. Paraguaylı futbolcu daha önce 2-3 kez gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. (Takvim)

12G.SARAY DERKEN SİVASA İMZA ATTI
Abone Olgoogle-news

G.SARAY DERKEN SİVAS'A İMZA ATTI

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 5 yıl daha uzattı.2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek Erdoğan Yeşilyurt'un mukavelesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.26 yaşındaki sporcu bugün kulüp tesislerde Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.Yiğidoların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı kattığı Erdoğan Yeşilyurt, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

13MERT HAKAN VE EMREDE GERİ SAYIM
Abone Olgoogle-news

MERT HAKAN VE EMRE'DE GERİ SAYIM

DG Sivasspor’un bu sezonki başarısında çok önemli rol oynayan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, herkesin gözdesi haline gelmişti. Galatasaray, her iki yıldızla da uzun süredir görüşüyordu. Hatta ön protokolün imzalandığı bile ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın, 25 yaşındaki iki orta saha oyuncusuyla 15 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere 1.2 milyon euro yıllık ücret ve 500’er bin euroluk imza parası karşılığında ön protokol yaptığı hatta ücretleri hesaplarına dahi geçtiği iddia edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi