Güne damga vuran son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Süper Lig'in başlamasına 1 gün kala takımlar akabinde başlayacak yeni sezon için de planlarını şimdiden yapıyor...
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un son dakika transfer hamleleri de ortaya çıktı. İşte günün transfer haberleri...
BEŞİKTAŞ VE FENER KARŞI KARŞIYA
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Partizan forması giyen Umar Sadiq'e kanca attı. Beşiktaş’ın listesinde yer alan Umar’ın eşi Judy Mega, bir taraftarın “Come To Beşiktaş” paylaşımını beğenmişti. Bu hamle, 23 yaşındaki forvetin Siyah Beyazlı ekibe transfer olacağı iddialarını güçlendirmişti.
MANDZUKIC VE FENERBAHÇE
Sezon başında transfer edilen Vedat Muriqi'nin yokluğunda bu bölgede zorluk yaşayan Kanarya, gelecek sezon bu sıkıntıyı yaşamamak için Manduzkic'e kancayı taktı. Kanarya, golcü futbolcu için Al Duhail'e, "Maaşının 2 milyon eurosunu biz ödeyebiliriz. Kiralama bedeli de vermeyiz" teklifinde bulundu. (Fotomaç)
ASLAN'A YENİ ONYEKURU
Onyekuru tarzında hızlı ve kolay adam geçen futbolcularla temasa geçen Galatasaray için bir bomba iddia da Afrika'dan geldi.Nijerya basınında yer alan habere göre, Galatasaray Fransız ekibi Bordeaux'da forma giyen Samuel Kalu'yu listesine aldı.Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve transferin tamamlanmak üzere olduğu öne sürüldü.
ALPER POTUK TAKASTA KULLANILACAK
Gelecek vadeden oyuncuların yanında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nuri Şahin, İrfan Can Kahveci, Mert Çetin, Mert Müldür ve Nazım Sangare gibi isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yönetim, transfer listesinde yer alan Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ü takas yoluyla kadroya katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Alper Potuk ve bir miktar para teklif ettiği öğrenildi. İzmir ekibinin ise Alper'in ücretinde indirime gitmesi halinde bu takasa sıcak baktığı öğrenildi.
VERTONGHEN GÜNDEMDE
Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya yaşı nedeniyle 2 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayıp planlıyor. (Sabah)
ADA'NIN RADARINDA
Trabzonspor'un 2014 yılında 12 yaşındayken Diyarbakır'dan kadrosuna kattığı Hakan Yeşil'in taliplileri artıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon bordo mavili takılma 19 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. Ayrıca genç oyuncu milli takım formasını da alt yaş kategorilerinde 48 kere giyme başarısı gösterdi. İngiltere'de Halil Dervişoğlu'nun da forma giydiği Championship takımlarından Brentford'un ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusunu Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart da takip ediyor.
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