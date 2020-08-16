Maçtan sonra herkes bunu konuşuyor! Guardiola...

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İngiliz devi Manchester City, Fransız ekibi Olympique Lyon'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.
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BOŞ KALEYE GOLÜ KAÇIRDI
City'nin yıldızı Raheem Sterling, 86. dakikada skor 2-1 iken topu boş kale yerine üstten auta attı.
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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Dembele attığı golle Lyon'a yarı finali getiren isim oldu.
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Maçın bitiş düdüğünün ardından Manchester City'de futbolcular büyük yıkım yaşadı. Bazı futbolcular ise gözyaşlarını tutamadı.
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ÇEYREK FİNALİ AŞAMADI
Büyük hedeflerle geldiği Manchester City'de rekor transferlere imza atan Pep Guardiola, dördüncü yılında da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden öteye gidemedi.
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İspanyol menajerin bu konudaki başarısızlığıyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.
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"GUARDIOLA ŞAMANLARIN BÜYÜSÜ ALTINDA"
Guardiola'nın Barcelona'da anlaşmazlık yaşayıp takımdan gönderdiği isim olan Yaya Toure'nin menajeri Dimitri Seluk, 2018 yılında yaptığı açıklamada Guardiola'nın Afrikalı şamanlar tarafından Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanamama büyüsü altında olduğunu belirtmişti.
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Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası yeniden gündeme geldi.
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"HAKLI OLUP OLMADIĞIMI ZAMAN GÖSTERİR"
Seluk o dönem "Guardiola'nın Yaya Toure'ye yaptıklarından dolayı eminim ki, birçok Afrikalı şaman onun bir daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek!
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Haklı olup olmadığımı zaman gösterir" şeklinde konuşmuştu.
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Pep Guardiola, Barcelona'dan ayrıldığı 2012 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor.
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İspanyol hocanın kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupası var.
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Guardiola, 2016'dan beri başında olduğu Manchester City'nin başında çıktığı 233 maçta 173 galibiyet, 35 mağlubiyet, 25 beraberlik yaşadı.