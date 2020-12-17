Griezmann ve Mbappe'nin saçları olay oldu! Survivor Nisa benzetmesi...

Avrupa'da gece oynanan maçlara iki yıldız futbolcunun yeni imajı damgasını vurdu.Barcelona'dan Griezmann ve PSG'den Mbappe, yaptıkları yeni saç modelleriyle sosyal medyada gündem oldular.Barcelona'da performansından daha çok saç şekilleri ile gündeme gelen Antoine Griezmann, bir kez daha olay oldu.Griezmann, saçları örgülü bir şekilde sahaya çıkarken yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.Bu sezon oynadığı 16 maçta 5 gol atan ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Griezmann, buna rağmen sürekli değiştirdiği saç modelleriyle gündemde kalıyor.Fransız yıldızın yeni saç modeli sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.Twitter'da kullanıcılar, Griezmann'ın yeni saç modelini Greta Thunberg ve Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'na benzetti.Saçları ile gündeme gelen bir başka Fransız futbolcu ise Kylian Mbappe oldu.PSG'nin yıldız futbolcusu, takımının Lorient'i 2-0 yendiği maça mavi saçlarıyla damga vurdu.Açık maviye boyadığı saçlarla dikkat çeken Mbappe, karşılaşmada bir de gol atmayı başardı.Saç renkleri ile hemen dikkat çeken Mbappe'yi sahada ayırt edebilmek pek de zor olmadı...Mbappe, geçmiş dönemlerde de saçını beyaza boyatmıştı.