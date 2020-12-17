MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGriezmann ve Mbappe'nin saçları olay oldu! Survivor Nisa benzetmesi...
GeriFutbol Griezmann ve Mbappe'nin saçları olay oldu! Survivor Nisa benzetmesi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 13:33 | 

Griezmann ve Mbappe'nin saçları olay oldu! Survivor Nisa benzetmesi...

Dünyaca ünlü iki Fransız yıldızın son saç modelleri sosyal medyayı yıkıp geçerken akıllara Survivor'un eski yarışmacısı Nisa Bölükbaşı geldi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Avrupa'da gece oynanan maçlara iki yıldız futbolcunun yeni imajı damgasını vurdu.

2
Abone Olgoogle-news

Barcelona'dan Griezmann ve PSG'den Mbappe, yaptıkları yeni saç modelleriyle sosyal medyada gündem oldular.

3PERFORMANSI DEĞİL SAÇI KONUŞULUYOR
Abone Olgoogle-news

PERFORMANSI DEĞİL SAÇI KONUŞULUYOR

Barcelona'da performansından daha çok saç şekilleri ile gündeme gelen Antoine Griezmann, bir kez daha olay oldu.

4SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Griezmann, saçları örgülü bir şekilde sahaya çıkarken yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

5
Abone Olgoogle-news

Bu sezon oynadığı 16 maçta 5 gol atan ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Griezmann, buna rağmen sürekli değiştirdiği saç modelleriyle gündemde kalıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Fransız yıldızın yeni saç modeli sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

7SURVIVOR NİSA BENZETMELERİ
Abone Olgoogle-news

SURVIVOR NİSA BENZETMELERİ

Twitter'da kullanıcılar, Griezmann'ın yeni saç modelini Greta Thunberg ve Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'na benzetti.

8
Abone Olgoogle-news

Saçları ile gündeme gelen bir başka Fransız futbolcu ise Kylian Mbappe oldu.

9
Abone Olgoogle-news

PSG'nin yıldız futbolcusu, takımının Lorient'i 2-0 yendiği maça mavi saçlarıyla damga vurdu.

10
Abone Olgoogle-news

Açık maviye boyadığı saçlarla dikkat çeken Mbappe, karşılaşmada bir de gol atmayı başardı.

11
Abone Olgoogle-news

Saç renkleri ile hemen dikkat çeken Mbappe'yi sahada ayırt edebilmek pek de zor olmadı...

12
Abone Olgoogle-news

Mbappe, geçmiş dönemlerde de saçını beyaza boyatmıştı.

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi