"HAVA DURUMUNU BOŞVER, HİÇBİR YERE ÇIKMA" Rose Bertram geçtiğimiz günlerde ise bir telefon uygulamasına sorduğu "Hava yarın nasıl olacak?" sorusuna "Hava durumunu boşver, hiçbir yere çıkma" cevabı alınca şaşkınlığını gizleyememişti.