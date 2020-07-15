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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 12:54,

Gregory van der Wiel ve Rose Bertram'ın Ibiza keyfi!

Fenerbahçe'nin eski yengesi görüntüsüyle şaşırtı

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gregory van der Wiel, yaz tatili için seçimini Ibiza'dan yana kullandı.

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Sıcak havanın keyfini çıkaran Hollandalı futbolcu, sevgilisi Rose Bertram ile güneşlenirken objektiflere takıldı.

3FAZLA KİLOLARINDAN KURTULAMAMIŞ
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FAZLA KİLOLARINDAN KURTULAMAMIŞ

Rose Bertram daha sonra iskeleye giderek görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi.

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Belçikalı modelin doğum sonrası fazla kilolarından kurtulamadığı görüldü.

5TÜRKİYEDE EVLERİNE 10 BİN DOLAR KİRA ÖDÜYORLARDI
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TÜRKİYE'DE EVLERİNE 10 BİN DOLAR KİRA ÖDÜYORLARDI

Rose Bertram, eşiyle İstanbul günlerinde Zincirlikuyu'daki bir otelde konaklıyordu. Hollandalı futbolcu, manken sevgilisinin isteği üzerine Zorlu Center'a taşınmıştı. Çift, yaklaşık 270 m2'lik daireye 10 bin dolar kira ödüyordu.

6FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI MEST ETMİŞTİ
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FENERBAHÇELİ TARAFTARLARI MEST ETMİŞTİ

Gregory van der Wiel'in sevgilisi Rose Bertram, Türkiye'ye gelmeden Fenerbahçeli taraftarları mest etmişti.

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Bertram'ın, bir kız arkadaşıyla birlikte söylediği Türkçe şarkı sosyal medyayı sallamıştı.

8TUVALET KAĞIDI SEKTİRMİŞLERDİ
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TUVALET KAĞIDI SEKTİRMİŞLERDİ

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Rose Bertram, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Van der Wiel ile birlikte tuvalet kağıdı sektirme akımına uymuştu.

9HAVA DURUMUNU BOŞVER, HİÇBİR YERE ÇIKMA
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"HAVA DURUMUNU BOŞVER, HİÇBİR YERE ÇIKMA"

Rose Bertram geçtiğimiz günlerde ise bir telefon uygulamasına sorduğu "Hava yarın nasıl olacak?" sorusuna "Hava durumunu boşver, hiçbir yere çıkma" cevabı alınca şaşkınlığını gizleyememişti.

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Gregory van der Wiel, 2016 yılında PSG'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.

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Performansıyla beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, 1 sezon sonra 1 milyon Euro bedelle Cagliari'ye transfer olmuştu.

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Daha sonra MLS ekibi Toronto'ya giden Wiel, Mart 2019'dan bu yana hiçbir takımın formasını giymiyor.

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