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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 10:01,

Donald Trump'ı yerden yere vurdu! "Beyni olsaydı..."

Gregg Popovich'ten olay yaratacak açıklamalar...

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ABD'nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar korkutucu boyutlara çıktı.

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Yüzbinlerce insanın sokaklarda polisle çatıştığı ülkede şehirler yakılıp yıkıldı, polis araçları ateşe verildi.

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Binlerce insanın sokağa döküldüğü gösterilerde polis şiddeti her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'a yürümek isteyenleri ise gizli servis durdurdu.

4ORDU GÖREVE HAZIR VE İSTEKLİ
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"ORDU GÖREVE HAZIR VE İSTEKLİ"

ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün yaptığı açıklamada, "Eğer eyalet yönetimleri çağrıda bulunursa, ordumuz olayları durdurmak için göreve hazır ve istekli. Birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir" ifadelerini kullandı.

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Trump'ın bu sözleri sonrası en sert tepki ise San Antonio Spurs ve ABD Milli Takımı başantrenörü Gregg Popovich'ten geldi.

6TRUMPI YERDEN YERE VURDU
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TRUMP'I YERDEN YERE VURDU

George Floyd'un ölümü sonrası yaşanan olaylarla ilgili konuşan Popovich, ABD Başkanı Donald Trump'ı yerden yere vurdu.

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The Nation'dan Dave Zirin'e konuşan Popovich, "Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99'u alaycı olsa bile, dışarı çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor. Şimdi bile.

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İşte böyle dengesizleşti. Her şey onunla ilgili. Her şey ona kişisel olarak ne fayda sağlıyor bunu düşünüyor. Asla büyük resimle ilgilenmiyor. Ve şimdiye kadar bu kadar.

9SADECE 3 KELİMEYİ SÖYLESİN
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SADECE 3 KELİMEYİ SÖYLESİN

Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp 'Siyah hayatın önemli' olduğunu söylemesi gerekiyor. Sadece bu 3 kelimeyi söylesin. Ama yapmayacak ve yapamayacak.

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Yapamaz çünkü deliliğini doğrulayan küçük takipçiler grubunu ortadan kaldırmak daha önemli. Bu olay sadece Trump'la ilgili de değil, sistemin değişmesi gerekiyor.

11O BİR LİDER DEĞİL, YOK EDİCİ
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O BİR LİDER DEĞİL, YOK EDİCİ

Yardım etmek için elimden geleni yapacağım, çünkü liderler böyle yapıyor. Trump bizi olumlu bir yola sokmak için hiçbir şey yapamaz, çünkü lider değil...

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O sadece bölücü değil. O bir yok edici. Onun varlığı senin ölmen demek. Seni kendi amaçları için canlı canlı yer. "Siyah hayat önemlidir" diyemeyen bir lidere sahip olduğumuz için dehşete düştüm.

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Bu yüzden Beyaz Saray bodrumunda saklanıyor. O bir korkak. Bir durum yaratır ve ilkokul öğrencisi gibi kaçar. Aslında, onu görmezden gelmenin en iyisi olduğunu düşünüyorum.

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Kim olduğu için, bunu daha iyi hale getirmek için yapabileceği hiçbir şey yok. Düzensiz bir salak."

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Popovich röportajda Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz (Texas) ve Lindsey Graham'i de (Güney Carolina) ülkenin mevcut durumunda Trump'a karşı koyma cesaretinden yoksun oldukları için eleştirdi.

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Golden State Warriors koçu Steve Kerr de yakın zamanda Trump'ı George Floyd'un ölümü sonrası "ırkçılık" yapmakla suçlamıştı.

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