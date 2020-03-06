Gözler Ersun Yanal'ın yeni takımında!

Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'ın bir sonraki durağı merak konusu olmaya başladı. Konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı!Fenerbahçe'yi yakından tanıyan bir isimden Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirmişti. Taraflar arasında ilerleyen dönemde bir görüşmenin yapılması bekleniyor. Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayında da Azerbaycan için geçmişti ancak o dönem Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı ile görüşen federasyon yetkilileri, Fenerbahçe'de görevi olduğu için Yanal'a uğramamıştı.Ersun Yanal için bir sürpriz iddia da Süper Lig ekibi için geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de iletişim direktörü olarak görev yapan Orkun Yazgan, Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.Orkun Yazgan, katıldığı bir programda; Ersun Yanal'ın yakın çevresine 'Gelecek sezon Alanyaspor'a gidebilirim' dediği iddiaları var. ifadelerini kullandı.Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'un büyük bir takıma gitmesi halinde Ersun Yanal da Akdeniz ekibinin başına geçebilir. Bilindiği üzere Erol Bulut'un ismi Fenerbahçe için de geçiyor.Abdullah Avcı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Orkun Yazgan, Fenerbahçe'ye Alman ekolünden bir ismin geleceğini söyledi.Roger Schmidt ile görüşüleceğini söyleyen Yazgan, Erol Bulut'ta da önemli gelişmeler olacağını sözlerine ekledi.Erol Bulut en doğru zamanda Fenerbahçe ve büyük takımların gündeminde olacaktır. Alanyaspor'da çok başarılı gidiyor. Zamanlama bu işlerde çok önemli. Fenerbahçe yönetiminin, mevcut ekiple sezon sonuna kadar gitme ihtimali de var. Bunu bir bilgi olarak verelim. Bence yollar sezon sonu için Erol Bulut'a gidiyor.