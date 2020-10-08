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GeriFutbol Görülmemiş hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı! Luka Jovic ve Sofija Milosevic çifti...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 11:50 | 

Görülmemiş hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı! Luka Jovic ve Sofija Milosevic çifti...

Real Madrid'in forveti Luka Jovic ve nişanlısı Sofija Milosevic açıkladıkları hediye ile herkesi şaşırttı...

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Real Madrid forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, geçtiğimiz ay dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediye ile herkesi şaşırttı.

2GÖKYÜZÜNDEN YILDIZ ALDI
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GÖKYÜZÜNDEN YILDIZ ALDI

Son derece ilginç bir hediye seçimi yapan Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın aldı...

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Luka Jovic ile birlikte olan Sofija Milosevic, aldığı bu kararı ise sosyal medya hesabından duyurdu...

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Ünlü model, aldığı bu ilginç kararın detaylarını da açıklarken şu ifadeleri kullandı;

53 HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTIM
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'3 HAFTA ÖNCE DOĞUM YAPTIM'

"Bildiğiniz gibi üç hafta önce doğum yaptım ve oğlum için özel bir şey yapmak istedim. Yıldız satan bir siteye rastladım ve bir yıldız satın aldım.

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Aslında bu, gerçekten harika bir şey çünkü sitedeki yıldızı zevkinize ve gökyüzündeki konumuna göre değiştirebilirsiniz"

7EN SON İSPANYADA GÖRÜLDÜLER
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EN SON İSPANYA'DA GÖRÜLDÜLER

Ağustos ayında Capri Adası'nda nişanlanan Luka Jovic-Sofija Milosevic çifti, bebekleri dünyaya geldikten sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde İspanya'da görülmüştü.

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Geçen sezon başında büyük umutlarla Real Madrid'e gelen Jovic, performansı ile hayal kırıklığı yaratmıştı. Yedek kulübesinden çıkmakta zorlanan genç golcü, özel hayatı ile de çok konuşulmuştu.

9KARANTİNAYI DELMİŞTİ...
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KARANTİNAYI DELMİŞTİ...

Luka Jovic, İspanya'da koronavirüs nedeniyle verilen karantina sırasında sevgilisini görmek için kuralları çiğnemişti. Model sevgilisinin doğum günü nedeniyle İspanya'dan Sırbistan'a giden Jovic, Sırbistan'da da 14 günlük karantina kuralına uymamıştı.

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Yıldız oyuncuya Sırbistan’da ve İspanya’da herkesin sağlığını tehlikeye atması nedeniyle büyük tepki gösterilmişti.

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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic yaşananaları kınayarak Jovic'in cezalandırılacağını açıklamıştı. Sırp basını ise manşetlerinde 'Luka Jovic aptallık etti' sözlerini kullanmıştı.

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Luka Jovic'in adı bir dönem, Sofia'yı aldattığı haberleri ile de anılmıştı.

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Ancak hem son fotoğraflar hem de alınan son hediyeler çiftin oldukça mutlu olduğuna işaret ediyor.

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Real Madrid'de beklentileri karşılayamayan Jovic'in ayrılması da gündemdeydi. Sırp futbolcuyu Milan transfer etmek istiyordu.

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Ancak transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Jovic de takımında kalmış oldu. Golcü futbolcu, bu sezon daha çok forma şansı bulmak istiyor.

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