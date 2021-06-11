Google EURO 2020'yi doodle yaptı! EURO 2020 nerede oynanacak? İşte gruplar ve maç takvimi
EURO 2020, arama motoru devi Google'da doodle oldu. Özel günlerde kullanıcılarını şaşırtmaya devam eden Google, ana sayfasında 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) tasarımına yer verdi. İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye, İtalya maçı ile açılışını yapacak olan EURO 2020, milyonlarca sporsever tarafından takip edilecek. EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Peki, EURO 2020 nerede oynanacak ve gruplar neler? İşte, EURO 2020 gruplar ve maç takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Dünyaca ünlü arama motoru devi Google, EURO 2020'yi doodle yaparak kullanıcılarına hatırlattı. Google ana sayfasında renkli futbol tasarımına yer verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 açılışını bugün yapacak. Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek.
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EURO 2020 NERELERDE OYNANACAK?
Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.
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EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ
Turnuvada mücadele edecek takımların yer aldığı gruplar ve maç takvimi şöyle;
A GRUBU
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler mücadele edecek.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.
Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.
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B GRUBU
B Grubu'nda Belçika, Rusya, Danimarka ve Finlandiya mücadele edecek.
B Grubu maçları, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı ve Rusya'daki Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.
FIFA dünya sıralamasının ilk sırasında bulunan Belçika, yıldız oyuncuları ve dinamik futboluyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.
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C GRUBU
C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya mücadele edecek.
C Grubu maçları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena ve Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.
FIFA dünya sıralamasının 16. basamağında bulunan Hollanda, kupadaki tecrübesi ve yıldız futbolcularıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.
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D GRUBU
D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya mücadele edecek.
D Grubu maçları, Londra'daki Wembley ile Glasgow'daki Hampden Park statlarında oynanacak.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında da yer alan İngiltere, turnuvadaki tecrübesi ve seyirci avantajıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.
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E GRUBU
E Grubu'nda İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya mücadele edecek.
E Grubu maçları, Rusya'nın Saint Petersburg kenti ile aynı adı taşıyan stat ile İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak.
EURO 2020'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan, grubun en önemli favorisi konumundaki İspanya, turnuva tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak da dikkati çekiyor.
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F GRUBU
F Grubu'nda Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan mücadele edecek.
F Grubu maçları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ve Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.
Grupta son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ve son Avrupa şampiyonu Portekiz'in yanı sıra turnuva tarihinin en başarılı takımı Almanya da bulunuyor.