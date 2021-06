Google EURO 2020'yi doodle yaptı! EURO 2020 nerede oynanacak? İşte gruplar ve maç takvimi

C GRUBU



C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya mücadele edecek.



C Grubu maçları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena ve Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.



FIFA dünya sıralamasının 16. basamağında bulunan Hollanda, kupadaki tecrübesi ve yıldız futbolcularıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.