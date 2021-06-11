Google EURO 2020'yi doodle yaptı! EURO 2020 nerede oynanacak? İşte gruplar ve maç takvimi

EURO 2020 MAÇ TAKVİMİ Turnuvada mücadele edecek takımların yer aldığı gruplar ve maç takvimi şöyle;



A GRUBU



16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) A Grubu'nda Türkiye, İtalya, İsviçre ve Galler mücadele edecek.



Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.



Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.