MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGonzalo Higuain'in MLS'teki ilk maçında olay çıktı!
GeriFutbol Gonzalo Higuain'in MLS'teki ilk maçında olay çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 12:08 | 

Gonzalo Higuain'in MLS'teki ilk maçında olay çıktı!

Arjantinli yıldız penaltı kaçırınca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haber
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haber

Juventus'tan ayrılarak MLS'in yeni takımı Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, ilk maçında büyük bir şok yaşadı.

2
Abone Olgoogle-news

İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın takımı Inter Miami FC ile ilk maçına çıkan Higuain, Philadelphia Union ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başladı.

3
Abone Olgoogle-news

25 ve 69. dakikalarda yedikleri gollerden sonra 2-0 geriye düşen Inter Miami FC, 77. dakikada penaltı kazandı. Topun başına Higuain geçti.

4
Abone Olgoogle-news

Arjantinli golcü, sağanak yağmur altında oynanan maçta penaltı vuruşunu üstten dışarı attı.

5
Abone Olgoogle-news

Philadelphia Union oyuncuları, penaltının kaçmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Higuain'e çarparak sevinçlerini sergiledi.

6
Abone Olgoogle-news

Rakip oyuncuların sevinçlerinde kendisine çarpmasına sinirlenen Higuain ile Philadelphia Union oyuncuları arasında itişmeli bir tartışma yaşandı.

7
Abone Olgoogle-news

Tartışmayı araya giren hakem önledi. Bu olayda herhangi bir oyuncuya kart çıkmadı.

8
Abone Olgoogle-news

Maçın sonunda Philadelphia Union; Anthony Fontana, Ilsinho veBrenden Aaronson'ın golleriyle Inter Miami'yi 3-0 mağlup etti.

9
Abone Olgoogle-news

Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada bulunan Inter Miami, 14 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi