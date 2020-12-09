Göksel Gümüşdağ kimdir kaç yaşında ve nereli? Göksel Gümüşdağ'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler

Göksel Gümüşdağ'ın hayatı Başakşehir maçında yaşanan olayların ardından gündeme geldi. 2014-2017 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfının Başkanlığını yapan Gümüşdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapıyor. İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.