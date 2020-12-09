Göksel Gümüşdağ kimdir kaç yaşında ve nereli? Göksel Gümüşdağ'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler
Göksel Gümüşdağ Paris'te yaşanan ırkçı saldırı sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olay sonrası Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız." şeklinde açıklamada bulundu. Peki, Göksel Gümüşdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Göksel Gümüşdağ'ın hayatı Başakşehir maçında yaşanan olayların ardından gündeme geldi. 2014-2017 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfının Başkanlığını yapan Gümüşdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapıyor. İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.
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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?
Göksel Gümüşdağ 10 Ekim 1972, İstanbul'da dünyaay geldi. Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır.
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Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir.
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Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesidir. 2014-2017 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfının Başkanlığını yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.