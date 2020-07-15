Transferde büyük ters köşe! Gökhan ve Caner...

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona erecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Caner Erkin'in adı Fenerbahçe'den sonra Galatasaray ve Başakşehir ile de anılmıştı.
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OĞLU ÇINAR: FENER YA DA G.SARAY'A GİDECEK
Hatta Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar'a babasının hangi takıma gideceği sorulunca "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" cevabını vermişti.
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FENERBAHÇE İLE PAZARLIK MASASINDAN KALKTI
Caner Erkin'in, Mert Hakan Yandaş'a ödenecek ücreti duyduktan sonra Fenerbahçe'den iyileştirme istediği, ret cevabı alınca da transfer masasından kalktığı öne sürülmüştü.
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'GALATASARAY'LA ANLAŞTI' İDDİASI
Milli futbolcunun bu olayın ardından ise Galatasaray'la 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.
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'GÖKHAN GÖNÜL, F.BAHÇE'YE Mİ DÖNÜYOR?'
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Gökhan Gönül'ün ise Fenerbahçe'ye dönmek için Sarı-Lacivertliler'le söz kestiği yazılmıştı.
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BEŞİKTAŞ, GÖKHAN VE CANER'LE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Ancak Spor Arena'dan İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş cephesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başladı.
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İlk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Çebi-Kocadağ ikilisi, görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldı.
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GÖKHAN VE CANER'E YILLIK 800 BİN EURO
Siyah beyazlı yönetimin halen yılda 1.7’şer milyon Euro garanti ücret alan iki futbolcuya yıllık 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.
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AHMET NUR ÇEBİ: EN OLUMLU YAKLAŞIMI GÖKHAN VE CANER'DEN GÖRDÜK
Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Hürriyet’e açıklamada bulunan başkan Çebi, “Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner’in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti.
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En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner’in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz” ifadelerini kullandı.
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GÖKHAN 140, CANER 121 MAÇ OYNADI
2016 yılından beri Beşiktaş forması giyen iki futbolcudan Gökhan Gönül, siyah beyazlı takımda 140 maça çıkarken, 8 gol atıp 14 asist yaptı.
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Caner Erkin ise 121 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 30 asist kaydetti.
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2016-17 sezonunda Beşiktaş’ta Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran iki oyuncu, birçok takımın transfer gündeminde yer alıyor.