Transferde büyük ters köşe! Gökhan ve Caner...

OĞLU ÇINAR: FENER YA DA G.SARAY'A GİDECEK Hatta Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar'a babasının hangi takıma gideceği sorulunca "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" cevabını vermişti.