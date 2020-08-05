Gökhan Çıra her şeyi anlattı! Selin Ciğerci, Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe...

Neden Selin Ciğerci? Kalbi için. Beni çok sevdiğine inandığım için. Ben gözü çok dışarıda olan biri değilim. Hayatımda biri olsun, düzene girsin diye düşünürdüm hep. Ben zaten olgun biriyim, Selin de bunu söylüyor. Aramızda 9 yaş fark var ama onunla aynı kafadayız. Çok mutluyuz Allah ayırmasın.