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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 14:43,

Gökhan Çıra her şeyi anlattı! Selin Ciğerci, Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe...

"Tehditler aldım, 'Kendimi öldürürüm' dedim..."

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Selin Ciğerci ile evliliği çok konuşulan futbolcu Gökhan Çıra, Youtube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda Ertem Şener'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Gökhan Çıra, Galatasaray altyapısında yaşadıklarından olaylı Tuzlaspor - Galatasaray maçına, Fenerbahçe ile ilişkisinden Emre Belözoğlu ve Ali Koç hayranlığına, Fatih Terim'den Selin Ciğerci ile ilişkisinin başlangıcına ve evliliklerine kadar bir çok konuda sorulara yanıt verdi.

3İşte Gökhan Çıranın açıklamaları
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İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları

Neymar'a beni benzeten çok oldu. Selin sırf bu yüzden Neymar'ı takip ediyor. Ama sen daha yakışıklısın diyor. Kendimi Neymar'a benzetmeye çalışmıyorum. Eski halim daha çok benziyor. Ben benzemek için hiçbir şey yapmıyorum.

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Buraya çıktığımdan Selin'in haberi yok. Umarım programı beğenir. Hayatımda çok mutluyum. Ben çok gamsız bir adamım. Kimse umurumda değil. Dışarıda birisi kötü bakarsa umurumda olmaz. Çok rahatım.

5Selin Ciğerci ile nasıl tanıştınız
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Selin Ciğerci ile nasıl tanıştınız?

Galatasaray'da oynadığım sene tanıştım. 18 yaşımdaydım. 7 yıl önce. Daha önce konuşuyorduk ama karşı karşıya gelmemiştik. Selin o zaman Beylikdüzü'nde çıkıyordu. Arkadaşım gidelim dedi. O gitti fotoğraf çekinmeye, ben gitmedim. Gecenin sonunda karşılaştık, 'Beni tanıdın mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. 'Ben Galatasaray'daki Gökhan Çıra' dedim. 'Ne kadar büyümüşsün' dedi. İlk konuşmamızdan 2 sene sonra geçiyor bu konuşma. Orada bit etkileşim oldu. 1,5 ay konuşmadık, sonra o yazdı. Maçtan dönüyordum Denizli'den, görüştük ve sonra da hiç ayrılmadık.

6Neden Selin Ciğerci
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Neden Selin Ciğerci?

Kalbi için. Beni çok sevdiğine inandığım için. Ben gözü çok dışarıda olan biri değilim. Hayatımda biri olsun, düzene girsin diye düşünürdüm hep. Ben zaten olgun biriyim, Selin de bunu söylüyor. Aramızda 9 yaş fark var ama onunla aynı kafadayız. Çok mutluyuz Allah ayırmasın.

7Dünyaya bir daha gelsen yine Selin mi
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Dünyaya bir daha gelsen yine Selin mi?

Yine Selin. Bu şekilde de gelsem, eski Gökhan olarak da gelsem Selin. Ben Selin için aileme rest çektim. Benim ailem de istemiyordu onun ailesi de. Anneme tanışmasını söyledim.

8Kendimi öldürürüm
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"Kendimi öldürürüm"

Babama da izin vermezlerse kendimi öldürürüm dedim. Sonra tanıştılar, annem çok sevdi Selin'i. İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın dedim. Babamla bu konuları çok konuşmazdık zaten. Tanıştıktan sonra çok sevdiler.

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İnsanlara bazı şeyler çok kolay geliyor ama biz de çok çalışıyoruz kazanmak için. Selin'in işi var benim işim var. Ben futbolcuyum ayrıca. 1+0 evden geldik buralara çok şükür. Bir gece işimde dibi görüp ertesi gün zirveye çıktığım oldu.

10Dinimize göre baktığın zaman ahirette ne olur, ne düşünüyorsun
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Dinimize göre baktığın zaman ahirette ne olur, ne düşünüyorsun?

İnançlı bir insanım. Her şeyi göze aldım. Hesabını Allah'a vermeyi göze aldım.

11Birbirinizi kıskanıyor musunuz
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Birbirinizi kıskanıyor musunuz?

İkimiz de kıskanıyoruz. Selin biraz daha fazla kıskanıyor. Kıskanılıyoruz da. Çünkü işimiz var, göze batıyoruz. Ülkeyi terk etmeyi hiç düşünmedik. Daha çok gözlerine sokalım diye düşündük.

12Sana maçlar sırasında bu konudan saldıran oldu mu
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Sana maçlar sırasında bu konudan saldıran oldu mu?

Hiç olmadı. Olsa futbolu bırakırım. Futbolu bırakmayı düşünüyorum zaten ama o konudan değil. İşlerim daha ağır basıyor. Devam da edebilirim bilmiyorum.

13Çocuklarınız olacak. İsimleri ne
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Çocuklarınız olacak. İsimleri ne?

İkiz istiyoruz kısmetse. Erkeğin ismi Yiğit olsun istiyorum. Selin de kıza Saadet ismi vermek istiyor. Oğlum yiğit olsun. Türkiye'de saygı duymuyorlar, küçücük çocuk eve ağlayarak gelip bana bunu bunu dediler dediğinde göğüs gersin istiyorum. Küçük çocuğa bunu yapanı da affetmem.

14Çocukların aynı kararı alırsa ne yaparsın
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Çocukların aynı kararı alırsa ne yaparsın?

Hiçbir şey yapmam. Ona karışmam. Ben böyle bir hayat seçmişsem onun da hakkı var.

15Evde kimin sözü geçer
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Evde kimin sözü geçer?

Benim. Selin hiçbir şeye karışmaz. Temizliğe bile karışmaz. Selin'i de getir sor aynı cevabı verir. Çok titizimdir. Kıyafetlerime ayakkabılarıma kimse dokunamaz.

16Selin en çok neyini seviyor senin
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Selin en çok neyini seviyor senin?

Kalbimi. Klasik bir cevap oldu. Ayaklarımı seviyor diyeyim o zaman çünkü her sabah ayağımı öperek uyandırıyor.

17Maddi olarak güçlü olmasaydınız insanlar yanınızda olur muydu
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Maddi olarak güçlü olmasaydınız insanlar yanınızda olur muydu?

Olmazlardı. Bu hayatın gerçekleri var. Hayatımızdaki bir çok insan para ve popülerlik için var.

18Galatasaray tesislerinin önünde 6 hareketi yaptın. Neden yaptın, bir daha yapar mısın
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Galatasaray tesislerinin önünde '6' hareketi yaptın. Neden yaptın, bir daha yapar mısın?

O hareketi bir daha yapmam. O gün beni arkadaşım gaza getirdi. Galatasaray'dan ayrıldıktan 1 sene sonra. Beşiktaş - Fenerbahçe maçıydı. Forma aldım. Haydi tesislere gidelim dedi. Orada çekti fotoğrafı. Altyapıda haksızlığa uğradığım içindi aslında ama yanlıştı.

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Yine de özür dilerim yaptığım için. Kimsenin bilmediği şeyler var o konuda... Beni Fenerbahçe de istedi ama ben Galatasaray'ı seçtim. Tuttuğum takıma karşı oynamayı hayal ediyordum. İkisi de beni istedi ama Galatasaray'ı tercih ettim. Fenerbahçe'ye gol attım, sevindim. Taraftar bana küfür etti. İçimden 'Yapmayın ben de Fenerliyim' diyordum.

20Tuzlaspor - Galatasaray maçında neler yaşandı
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Tuzlaspor - Galatasaray maçında neler yaşandı?

Bu soruya Fatih Terim'den özür dileyerek başlıyorum. Hocaların hocasıdır. Türkiye'nin en iyi hocalarındandır. Fatih Hoca Galatasaray'da varken korku oluyor. Yokken daha rahat oynuyorsunuz. Altyapıda yaşadıklarımdan ötürü bir dolmuşluk vardı.

21Fatih Hoca burada olsa elinden öperim
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"Fatih Hoca burada olsa elinden öperim"

Fatih Hoca'yı çok severim. Burada olsa elinden öperim. Muslera ile de sorunum yok. Dediğim gibi bazı yaşanmışlıkların dışa vurumuydu ama özrümü diledim. Olaydan sonra hiç karşılaşmadık.

22Tehdit aldın mı maç sonrası Selinle ilgili...
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Tehdit aldın mı maç sonrası? Selin'le ilgili...

Beni Selin'le ilgili kimse tehdit edemez ama sosyal medyada tehdit edenler oldu. Arabanı yakacağız diyenler oldu. Arabamı değiştirdim o yüzden.

23Fatih Terim seni teknik ekibine çağırsa gider misin
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Fatih Terim seni teknik ekibine çağırsa gider misin?

Teşekkür ederim ama ben Fenerbahçe için canımı veririm.

24Emre abi çağırsa koşa koşa giderim
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"Emre abi çağırsa koşa koşa giderim"

Ali Koç Başkanımız desin gel şunu yap kapatır koşarak giderim. Hayatımda resim çekinmek istediğim tek insan Emre Belözoğlu'ydu. Bu yıl görüştük, tanıştık çok şükür. Trabzonspor maçından önce tesislerde görüştük. Bana sarıldı, ben ağladım. Emre abi çağırsa koşarak giderim. Fenerbahçe için çok şey yaparım, yapıyorum da.

25Selin futbolu bırakmanı istedi mi
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Selin futbolu bırakmanı istedi mi?

Futbolu bırakmamı istedi, biz Selin'le beraberken eski oynadığım takım Selin'den dolayı beni istemedi. Ben o gün futboldan çok soğudum. Ama o takım sonradan beni aradı. Neden? Güçlü olduğum için.

26Filminiz şekilsin ister misin
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Filminiz şekilsin ister misin?

Selin çok istiyor. Müslüm gibi bir film olmasını. Çok da teklif geliyor ama en iyisini seçmeye çalışıyor. Selin'in hayatı film olmalı zaten her yönüyle. Beni Aras Bulut İynemli oynasın mümkünse.

27Sokak çocuğu musun salon beyefendisi mi
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Sokak çocuğu musun salon beyefendisi mi?

Biz sokaktan geldik ağabey. Komilik yaptım ben. Babamın usta olarak çalıştığı yerde işe komi olarak girdim. Aynı zamanda futbol da oynadığım için sürekli maaşımı indirdiler sonradan da çıktım oradan. Bana bunu yapan adama 'Bir gün burayı alıp seni çalıştıracağım' dedim. Geçen yıl beni aradı gel sl burayı diye. Almıyorum dedim.

28Acun Ilıcalı seni Survivora çağırsa ne dersin
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Acun Ilıcalı seni Survivor'a çağırsa ne dersin?

Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçeliliğine hayranım. Benim bir ailem var, eşim var, çocuklarım geliyor inşallah. İlgilendiğim bir işim var. Bunlara uyarsa gitmek isterim. Selin için de ararsa kararı ona bırakırım.

29Bir tarafta annen baban, bir tarafta Selin Ciğerci. Hangisini seçersin
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Bir tarafta annen baban, bir tarafta Selin Ciğerci. Hangisini seçersin?

Zor soru. İki taraf da çok değerli benim için. Ortada kalırsam iki tarafı da seçmem. Beni seven bu soruyu sormasın bana.

30Selin iki kere makarna yaptı başka bir şey yapmadı
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'Selin iki kere makarna yaptı başka bir şey yapmadı'

Selin evde iş yapmaz. Bir kez sanırım bulaşık yıkadığını gördüm. Çamaşır yıkamaz, evlendiğimizden beri iki kere makarna yaptı o kadar.'

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