Giovanni Guidetti'den Demet Akalın'a cevap!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan karşısında muhteşem bir performans sergilemesine rağmen 5. sette mağlup olmuş ve hak ettiği şampiyonluğu elinden kaçırmıştı.
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Mücadele sonrasında kişisel Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Demet Akalın, milli takımın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti'yi eleştirmişti.
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Demet Akalın, "Abi koçumuz niye Türk değil. Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullanmıştı.
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Başarılı spor adamını, Türk olmadığını için eleştiren Demet Akalın'ın söz konusu paylaşımı o dönem çok büyük tepki çekmişti.
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Maçkolik'e konuk olan Giovanni Guidetti, Demet Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı bu paylaşıma cevap verdi.
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Herkesin ne düşündüğünü söylemekte özgür olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Belki de Demet Akalın haklıdır. Sonuçta ben finali kaybettim" şeklinde konuştu.
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Giovanni Guidetti ayrıca Demet Akalın'ın kendisini sevmeyen bir şarkıcı olduğunu ve bunu anlayışla karşıladığının da altını çizdi.
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"Bana bunu söylemişlerdi. Beni pek sevemeyen bir şarkıcıydı. Ama ne yapabilirim ki? Herkes farklı birilerini beğeniyor."
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"Belki de haklıdır. Belki Türk bir koç olsa finali kazanırdı. Bu hayatta özgürlüğü seviyorum. Özgür olmayı, takımımın, dünyanın özgür olmasını, her yerde özgürlük olmasını seviyorum."
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"Bu yüzden bence herkes düşündüğünü söylemekte özgür olmalı. Belki de o haklıdır. Sonuçta ben finali kaybettim."