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Ghezzal için Beşiktaş'a kötü haber... Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Galatasaray'da Fatih Terim, Salih Uçan için devrede... Günün son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından özellikle 4 büyük kulüp, transfer için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da yaşanan son transfer gelişmeleri.
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Güne damga vuran transfer iddialarını derledik. İşte futbolcular ve isimlerinin anıldığı kulüpler...
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FEGHOULI'YE TEKLİF VAR
Süper Lig'de sezonu gol averajıyla ikinci sırada bitiren Galatasaray'da Fatih Terim ve birçok oyuncunun mevcut sözleşmeleri sona ererken ilk 'ciddi' ayrılık haberi sözleşmesi devam eden Sofiane Feghouli'den geldi. 31 yaşındaki Feghouli için hem Cezayir hem de Yunan basınında çıkan haberlerde Yunan devi Olympiakos'un yıldız futbolcuya talip olduğu ifade edildi. Çıkan haberlerde Olympiakos'un Feghouli'yi çok istediği ancak maaşında indirim yapması halinde transfere sıcak bakacağı belirtildi.
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TRABZONSPOR'DA GIAKOUMAKIS SESLERİ
Yeni sezon için kadro planlamalarını sürdüren Trabzonspor için Yunanistan’dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sportime’ın haberine göre; Trabzonspor, Hollanda Eredivise’de küme düşen Venlo’da forma giyen Georgios Giakoumakis’i kadrosuna katmak istiyor. Sezon başında AEK’ten 200 bin Euro bedelle Venlo’ya transfer olan 26 yaşındaki santrfor için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği öne sürüldü.
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FENERBAHÇE'DEN CENGİZ İÇİN İLK HAMLE
Geçen sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, Ada'da beklediği şansı bulamadı. Hemen harekete geçen Fenerbahçe de milli futbolcuyu kadrosuna katmak için nabız yokladı ve kiralık formülü üzerine çalışmalarına başladı. Cengiz için Kanarya'nın, menajerler vasıtasıyla oyuncunun durumunu sordukları bildirildi. EURO 2020'yi de yeniden kariyerinde bir zıplama olarak gören Cengiz'i listesine alan Fener, şartların oluşması durumunda bu futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ FORVETİNİ BULDU
Sezonun çifte şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonda yer alacağı Devler Ligi’nde başarılı olacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Yönetim, İngiliz ekibi Crystal Palace’la sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü Belçikalı golcü Christian Benteke’nin peşine düştü. Yönetim, Belçika’nın EURO 2020 kadrosuna davet alan Benteke’nin transferini şampiyona öncesi bitirmek istiyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN ONYEKURU ÇALIMI
Hücum oyuncularından istenen verimi alamayan Fenerbahçe'de sağ-sol kanat ve santrfor takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Kanarya'nın, Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Henry Onyekuru için de nabız yokladığı iddia edildi. Fenerbahçeli kurmaylar, Nijeryalı yıldızın menajeriyle temasa geçti. D'Avila'ya Onyekuru'nun şartlarının ve Monaco'nun ne talep ettiğinin sorulduğu bildirildi. Galatasaray'ın opsiyon hakkını kullanmazsa Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru transfer için girişimlerini sıklaştıracağı ifade ediliyor. (Fotomaç)
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GHEZZAL'A İKİ KATI TEKLİF GELDİ
Beşiktaş, bu sezon şampiyonluğun en önemli mimarlarından olan Rachid Ghezzal'ı kadroda tutmak için çaba harcarken devreye Fransız devi Monaco girdi. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti. (Sabah)
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BATSHUAYI İÇİN İLK HAMLE!
Peres ve Gervinho’yu imza için bekleyen Koita konusunda da gün sayan Trabzonspor bir golcü için daha girişimlerde bulundu. O isim de geçen sezonu C. Palace’ta geçiren ve bonservisi Chelsea’de olan Michy Batshuayi. 27 yaşındaki Belçikalı golcü bir sezonluğuna kiralanacak ve performansına göre ‘kalıcı’ sözleşme yapılacak. Düşünülen yıllık ücret ise 1 milyon 750 bin avro. Chelsea ile mukavelesi 2022’de sona erecek oyuncu için kesin kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek. Ki bu futbolcunun transferinde Ekuban ve Djaniny’nin durumu da belirleyici olacak. (Türkiye)
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BERKE'Yİ DÜNYA DEVİ İSTİYOR
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Altay Bayındır için Avrupa'dan teklif beklerken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid, Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık olarak oynayan genç eldiveni Berke Özer'e kancayı attı. Thibaut Courtois'nun da menajeri olan Christophe Henrotay'ın bir süredir Berke ile çalıştığı ve İspanyol deviyle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Atletico eğer genç kaleci ile anlaşma sağlarsa Fenerbahçe ile görüşüp transferi bitirmeye çalışacak. (Takvim)
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OKAY YARIŞI KIZIŞIYOR!
Geride bıraktığımız sezonu Celta Vigo'dan kiralık olarak İngiltere Premier Ligi ekibi WBA'da tamamlayan Okay Yokuşlu da Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki hedefleri arasına girdi. Orta sahada elinde iyi oyuncular olmasına rağmen Galatasaray'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncu için Kanarya'nın, Celta'ya teklif götürmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)
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UĞURCAN İÇİN ANLAŞMA TAMAM!
Trabzonspor'un milli kalecisi için İtalyan ekibi Inter 22 milyon euroluk teklifte bulundu. Inter'in Uğurcan için Lille ve Tottenham'la rekabete girdiğini yazdı. Bu haberin ardından ilk resmi adımlar atıldı. Bordo-Mavili ekip bu öneriye sıcak bakarken, Uğurcan'a da görüşü soruldu. Uğurcan, son İtalya şampiyonuna gitme fikrine sıcak baktı. (Akşam)
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ALPASLAN'DAN SONRA AYTAÇ
Savunma hattı için Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'le anlaşan Galatasaray, şimdi de orta sahayı Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara ile takviye etmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. (Fanatik)
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HEDEF YENİDEN LIVAJA
Transferde bu kez az ama nokta atışı hamleler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de yeniden Marko Livaja sesleri yükseliyor. Müzmin sakat olan Diego Perotti'nin yerine arayışlarını sürdüren Sarı lacivertliler Hırvat yıldızla masaya oturdu. Yönetimin geçen sezon başında da gündemde yer alan Livaja'nın menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık resmi teklif iletildi. Ara transfer döneminde Yunan kulübü AEK'dan ayrılan ve sezon sonuna kadar Hırvat ekibi Hajduk Split'le anlaşan Marko Livaja'nın sözleşmesi 31 Haziran tarihinde sona erecek. (Takvim)
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FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ STOPER
Fenerbahçe, Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada bitirdi. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı lacivertli yönetim, gündemine flaş bir oyuncuyıu aldı. Fenerbahçe, İngiltere Championship'te Bournemouth forması giyen Steve Cook'u transfer etmek istiyor. İstikraklı yapısı ve sert oyunuyla ön plana çıkan İngiliz oyuncunun 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona eriyor. (A Spor)
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SALİH İÇİN TERİM DEVREDE!
Aytemiz Alanyaspor ile son 2 sezondur başarılı performans sergileyen Salih Uçan devleri peşine taktı. Başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Galatasaray'la Fenerbahçe de Salih Uçan'ın peşine düştü. Ligin tamamlanmasıyla birlikte 'ayrılık' sinyalleri veren ve ardından Bodrum'a giden Fatih Terim'den sürpriz girişim geldi. Başkan adaylarının, kendisiyle devam edilmesini istemesinden memnun kalan başarılı çalıştırıcının, Galatasaray'a duyduğu sevginin de etkisiyle Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı aradığı öğrenildi. "İnşallah gelecek sezon beraber olacağız. Ama bizi biraz beklemen gerekecek. Ortam onu gösteriyor" dedi. Bu görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkması Galatasaray camiasında, "Kalıyor" müjdesi olarak algılandı. (Fotomaç)