Ghezzal için Beşiktaş'a kötü haber... Fenerbahçe'den Cengiz Ünder bombası! Galatasaray'da Fatih Terim, Salih Uçan için devrede... Günün son dakika transfer haberleri

BATSHUAYI İÇİN İLK HAMLE! Peres ve Gervinho’yu imza için bekleyen Koita konusunda da gün sayan Trabzonspor bir golcü için daha girişimlerde bulundu. O isim de geçen sezonu C. Palace’ta geçiren ve bonservisi Chelsea’de olan Michy Batshuayi. 27 yaşındaki Belçikalı golcü bir sezonluğuna kiralanacak ve performansına göre ‘kalıcı’ sözleşme yapılacak. Düşünülen yıllık ücret ise 1 milyon 750 bin avro. Chelsea ile mukavelesi 2022’de sona erecek oyuncu için kesin kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek. Ki bu futbolcunun transferinde Ekuban ve Djaniny’nin durumu da belirleyici olacak. (Türkiye)