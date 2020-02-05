Gervonta Davis'ten çirkin saldırı! Boğazına yapıştı...

Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü boksör Gervonta Davis, kız arkadaşıyla birlikte gittiği yardım maçında bir skandala imza attı.
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Sansasyonel kariyeriyle bilinen Davis, maçtaki çirkin hareketiyle bir kez daha tüm sporseverlerin tepkisini çekti.
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Henüz 25 yaşındaki genç boksör, söz konusu müsabakada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanında oturan kız arkadaşına saldırdı.
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Tribünlerin şaşkın bakışları arasında eşinin boğazına sarılan Davis, genç kadını zorla sandalyeden kaldırarak salondan dışarıya çıkardı.
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Çirkin saldırıya ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çaresiz kalan Gervonta Davis, Florida'da polise teslim oldu.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Coral Gables Polis Departmanı, yapılan incelemeler neticesinde görüntülerdeki kişinin Gervonta Davis olduğunun teyit edildiğini ve teslim olan şahıs hakkında soruşturma başladığını duyurdu.
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Öte yandan görgü tanıkları, fiziki bir arbede yaşanmadan önce çiftin bir süre hararetli şekilde sözlü tartıştığını ifade etti.
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Konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapan Gervonta Davis, agresif olduğunu kabul etti ancak vurmadığını söyledi.
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"Evet biraz agresif davrandım. Ona sadece benimle gelmesini söyledim. Sonuçta çocuğumun annesi. Onun canını yakamam"
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Gervonta Davis'i çırağı ilan eden ve hemen hemen her maçına giderek kariyeriyle yakından ilgilenen ustası Floyd Mayweather'ın bu skandala nasıl bir cevap vereceği şimdilik meçhul.
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WBA'de genç yaşına rağmen şampiyonluğu bulunan Davis, geleceği en parlak boksörler arasından gösteriliyor.
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Genç boksör, kategorisinde şimdiye dek çıktığı 23 müsabakanın tamamını kazanarak hiç mağlubiyet yaşamadı.
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Gervonta Davis, 2018 yılında ise karıştığı bir kavga sebebiyle karakolluk olmuştu.