Georgina Rodriguez'in mücevherleri dudak uçuklattı!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez bugünlerde manşetlerden düşmüyor.Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki Sanremo Müzik Festivali'ndeki dansıyla büyüleyen güzel isim, hafta başında ise Ronaldo'dan aldığı harçlıkla gündeme oturmuştu.Yalnızca Juventus'tan yıllık 28 milyon avro kazanan Portekizli futbolcunun, güzel sevgilisine aylık 105 bin dolar (yaklaşık olarak 1 milyon 35 bin TL) harçlık verdiği ifade edilmişti.Tüm bu haberlerin ardından bugün The Sun, Georgina Rodriguez'in lüks takılarını mercek altına aldı.Gazetede yer alan habere göre; güzel ismin yalnızca bir elindeki mücevherlerin değeri 700 bin sterlin. Yani yaklaşık olarak 5.5 milyon TL...Georgina Rodriguez'in fotoğraftaki mücevherlerinden yüzüğün 667 bin sterlin, her bir bilekliğinin 25'er bin sterlin ve kol saatinin 33 bin sterlin olduğu öne sürüldü.Dans eğitimi ve modelliğin yanı sıra sosyal medyada fenomen olarak da ciddi bir kazanç elde eden Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde Ronaldo'ya lüks bir doğum günü hediyesi almıştı.Georgina Rodríguez, Portekizli futbolcuya 600 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon TL) değerinde Mercedes Benz Brabus marka lüks bir cip hediye etmişti.Spor arabalara olan tutkusu ve garajındaki pahalı oyuncaklarıyla bilinen Cristiano Ronaldo, İtalya'da sokak ortasında aldığı bu hediye karşısında şaşkınlığını gizleyememişti.Ronaldo ile birlikteliğinden sonra popülerliği de artan 25 yaşındaki manken, aylık ortalama 300 bin euro (Yaklaşık 2 milyon TL) kazanıyor.Georgina Rodríguez'in Instagram'da 16.6 milyon takipçisi bulunuyor.Cristiano Ronaldo'nun ise 204 milyon takipçisi var. Portekizli oyuncu, bu rakama ulaşan ilk Instagram kullanıcısı olarak tarihe geçmişi.