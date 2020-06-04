George Floyd için yapılan protestolara ırkçı yorum! Eşinin mesajı yüzünden başı dertte...
George Floyd'un ABD'de öldürülmesinin ardından protestolar devam ederken futbolcu Aleksandar Katai'nin eşinin yaptığı yorum büyük tepki çekti.
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ABD'de George Floyd için yapılan protestolar aleyhine yapılan paylaşım futbolcu Katai'nin başını derde soktu.
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ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.
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Floyd'un nefessiz kalarak öldürülmesinin ardından tüm Amerika'da ırkçılık karşıtı protestolar yapılmaya başlanmıştı.
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Protestolar hala devam ederken tüm dünyanın gözü ABD'ye çevrilmiş durumda. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken dünyanın birçok yerinden ırkçılık karşıtı paylaşımlar geliyor.
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Birçok sporcu da ırkçılık karşıtı mesajlar verip olayı kınarken Los Angeles Galaxy takımında yaşananlar tepki çekti.
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Los Angeles Galaxy'nin futbolcusu Aleksandar Katai'nin eşi Tea Katai, yaptığı ırkçı yorumla bir anda olay oldu.
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Tea Katai, sosyal medya hesabından bir polisin protestocuya saldırdığı görüntüler için ''Hepsini öldürün!'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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Bu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken birçok kullanıcı Katai'yi eleştirdi. Katai ise hesabını kapatırken mesajları gizledi.
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Yaşanan bu gelişmelere Aleksandar Katai'nin takımı Los Angeles Galaxy kayıtsız kalamadı. Kulüpten yapılan açıklamada bu tarz paylaşımların asla kabul edilmeyeceği ve paylaşımın derhal kaldırılmasının istendiği belirtildi.
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Katai'nin eşinin mesajı nedeniyle kulüpten gönderilebileceği de tartışılmaya başlandı.
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Aleksandar Katai ise ardından paylaşımda bulundu. Sırp futbolcu, paylaşımında şu sözlere yer verdi;
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''Eşimin yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Ailemdeki bu görüşlere ben asla katılmıyorum. Irkçılık dünyanın hiçbir yerinde kabul görmemeli. İnsanlar, renklerine göre yargılanmamalı.''
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''Ailemin yaptığı bu hatanın tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum. Umarım eşim de yaptığı bu hatadan bir ders çıkartır.''
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''Los Angeles'ta insanların desteğini tekrar geri kazanmak için zamana ihtiyaç olacak biliyorum. Ancak tüm herkesten eşim adına özür dilerim.''