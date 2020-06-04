MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGeorge Floyd için yapılan protestolara ırkçı yorum! Eşinin mesajı yüzünden başı dertte...
GeriFutbol George Floyd için yapılan protestolara ırkçı yorum! Eşinin mesajı yüzünden başı dertte...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 14:14,

George Floyd için yapılan protestolara ırkçı yorum! Eşinin mesajı yüzünden başı dertte...

George Floyd'un ABD'de öldürülmesinin ardından protestolar devam ederken futbolcu Aleksandar Katai'nin eşinin yaptığı yorum büyük tepki çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD'de George Floyd için yapılan protestolar aleyhine yapılan paylaşım futbolcu Katai'nin başını derde soktu.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'de Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor.

3
Abone Olgoogle-news

Floyd'un nefessiz kalarak öldürülmesinin ardından tüm Amerika'da ırkçılık karşıtı protestolar yapılmaya başlanmıştı.

4
Abone Olgoogle-news

Protestolar hala devam ederken tüm dünyanın gözü ABD'ye çevrilmiş durumda. Protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanırken dünyanın birçok yerinden ırkçılık karşıtı paylaşımlar geliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Birçok sporcu da ırkçılık karşıtı mesajlar verip olayı kınarken Los Angeles Galaxy takımında yaşananlar tepki çekti.

6
Abone Olgoogle-news

Los Angeles Galaxy'nin futbolcusu Aleksandar Katai'nin eşi Tea Katai, yaptığı ırkçı yorumla bir anda olay oldu.

7
Abone Olgoogle-news

Tea Katai, sosyal medya hesabından bir polisin protestocuya saldırdığı görüntüler için ''Hepsini öldürün!'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

8
Abone Olgoogle-news

Bu paylaşım kısa sürede büyük tepki çekerken birçok kullanıcı Katai'yi eleştirdi. Katai ise hesabını kapatırken mesajları gizledi.

9
Abone Olgoogle-news

Yaşanan bu gelişmelere Aleksandar Katai'nin takımı Los Angeles Galaxy kayıtsız kalamadı. Kulüpten yapılan açıklamada bu tarz paylaşımların asla kabul edilmeyeceği ve paylaşımın derhal kaldırılmasının istendiği belirtildi.

10
Abone Olgoogle-news

Katai'nin eşinin mesajı nedeniyle kulüpten gönderilebileceği de tartışılmaya başlandı.

11
Abone Olgoogle-news

Aleksandar Katai ise ardından paylaşımda bulundu. Sırp futbolcu, paylaşımında şu sözlere yer verdi;

12
Abone Olgoogle-news

''Eşimin yaptığı paylaşım asla kabul edilemez. Ailemdeki bu görüşlere ben asla katılmıyorum. Irkçılık dünyanın hiçbir yerinde kabul görmemeli. İnsanlar, renklerine göre yargılanmamalı.''

13
Abone Olgoogle-news

''Ailemin yaptığı bu hatanın tüm sorumluluğunu üstüme alıyorum. Umarım eşim de yaptığı bu hatadan bir ders çıkartır.''

14
Abone Olgoogle-news

''Los Angeles'ta insanların desteğini tekrar geri kazanmak için zamana ihtiyaç olacak biliyorum. Ancak tüm herkesten eşim adına özür dilerim.''

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi