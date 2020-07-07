Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi! Zor anlar...

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.Maç sırasında çalışmaya başlayan saha sulama sistemi futbolculara zor anlar yaşattı.Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. hafta mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı. Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.Öte yandan Fenerbahçe'de ilk yarıda Tolgay Arslan ile Altay Bayındır arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Hava topu mücadelesinde Tolgay'ın adamını kaçırdığını düşünen Altay, Tolgay'a kızarken Tolgay da genç kaleciye karşılık verdi.İki futbolcu arasındaki tartışma fazla büyümeden sonlandı.Fenerbahçe, ayrıca Ankara'da ilk isabetli şutunu 30. dakikada çekebildi...