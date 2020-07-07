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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 19:19,

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında fıskiye sürprizi! Zor anlar...

Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı, futbolcular zor durumda kaldı...

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Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı oynanırken fıskiyeler bir anda çalıştı.

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Maç sırasında çalışmaya başlayan saha sulama sistemi futbolculara zor anlar yaşattı.

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Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren 31. hafta mücadelesinde ilginç bir an yaşandı.

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Maçın 4. dakikasında zemin sulanması için kullanılan fıskiyelerin aniden çalışması sonrası futbolcular kısa süreli bir şok yaşadı.

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Kazara çalışan sulama sistemi kısa süre içerisinde yeniden kapanması ile oyun devam etti.

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Öte yandan Fenerbahçe'de ilk yarıda Tolgay Arslan ile Altay Bayındır arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

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Hava topu mücadelesinde Tolgay'ın adamını kaçırdığını düşünen Altay, Tolgay'a kızarken Tolgay da genç kaleciye karşılık verdi.

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İki futbolcu arasındaki tartışma fazla büyümeden sonlandı.

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Fenerbahçe, ayrıca Ankara'da ilk isabetli şutunu 30. dakikada çekebildi...

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