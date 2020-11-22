Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı sonrası olay yorum: Bu iki takım kol kola küme düşer
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 yendiği maçı yazarlar değerlendirdi. Sarı-Lacivertli takıma övgüler yağdırılırken, Erman Toroğlu'nun 2 takım için "bu sene küme düşerler" sözü de dikkat çekti.
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UĞUR MELEKE
Dün Erol Bulut maça 4-1-4-1 dizilişiyle başladı, devrede Sosa’yı Gustavo’nun yanına kaydırarak 4-2-3-1’e döndü. M. Hakan santrada sol iç rolündeydi, ilk yarının ortalarında sağ içe geçti, ikinci devreye sağ çizgide başladı. Maça sağ çizgide başlayan Pelkas’sa 46’da on numara rolünü aldı. Tüm bunların yapılabiliyor, uygulanabiliyor, hayata eksiksiz geçirilebiliyor olmasının sebebi şu: Bulut’un elinde gerçekten derin ve çok yönlü bir kadro var. Şu kadronun çok yönlülüğüne bakarak Bulut’un ligin en şanslı teknik adamı olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.
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ANLAYIŞ DEĞİŞİMİ
G.Birliği, milli maç arasında teknik adam değişikliği yapan beş ekipten biri. Ancak dünkü maça bakarak söyleyebiliriz ki; yaptıkları sadece bir antrenör değişimi değil, aynı zamanda bir anlayış değişimi. Mustafa Kaplan, Nobre’nin aksine topa daha fazla sahip olan, örerek hücum etmeye çalışan bir takım yaratmak istiyor. Dün de bir devre bu anlayışı hiç fena olmayan şekilde sahaya yansıttılar ama ikinci yarıda peş peşe gelen gollerle dağıldılar tabii taktiksel olarak.
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ORTA DEĞİL VERKAÇ
Bulut ise Konya maçına göre tam 6 oyuncu değişikliği, hatta bir miktar da oyun değişikliği yansıttı sahaya. Gökhan-Caner olmayınca daha az orta yapan bir Fenerbahçe vardı sahada. Sanırım bu sezon ilk kez F.Bahçe’nin rakibi, sarı lacivertlilerden daha fazla orta yaptı. Pelkas-Sosa-Mert-Perotti dörtlüsü sıkça yer değiştirdi ve Ankara ekibinin savunmasında da net bir kafa karışıklığı yarattılar. Ne Pelkas, ne Perotti, ne de ikinci devrede sağa geçen Mert, klasik kanat hücumcuları olmadıkları için ortalarla değil, verkaçlarla oynanan bir futbol vardı sahada. Böylece sanırım bu sezon ilk kez şunu gösterdi Fenerbahçe: Sadece duran toplarla ya da Caner’in kenar ortalarıyla değil, merkezden paslaşarak da gol atabilir bu takım. Dünün Fenerbahçe adına en büyük kazanımı bu.
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PELKAS DAKİKASI
Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ilk iki maçında 70’te oyundan çıkmıştı. Üç maçtır da 60’ta çıkıyor. Belli ki Erol Bulut’un kol saati 60’ta onu uyarıyor, Pelkas’ın dakikası geldi diye! Oysa Yunan futbolcu, Konya maçında da, dün de iyi oynarken oyundan alındı bence.
5
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Dünün bir başka dikkat çekeni Perotti, şüphesiz ki çok klas bir oyuncu. Fenerbahçe’ye çok da gol katkısı yapacak. Ancak dün Perotti’nin bir başka önemli katkısını daha not etmek gerek: Çok koşarak değil, önsezileriyle doğru yerde olarak birkaç kritik pas arası yaptı Arjantinli oyuncu. Bence bu da altı muhakkak çizilmesi gereken bir detay.
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Son bir parantezi de Lemos için açayım: İspanya 2. liginden transfer edilen ve düşük beklentiyle getirilen bir oyuncu için performansı gayet olumlu. Sağ bekte belki uçup kaçmadı ama fundamentalinin, oyun bilgisinin ne kadar iyi olduğunu gösterdi yine.
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EĞRİ GEMİ, DOĞRU SEFER
Yıllardır dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum, ömrüm yettiğince de anlatmaya devam edeceğim: Sportif direktörlük, saygıdeğer bir kurumdur. Günün koşullarında her üst düzey takım için gerekli bir pozisyondur ve hatta Türk futbolu için bir zorunluluktur adeta.
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FAYDALI POZİSYON
Sportif direktörle teknik direktörün görev ve sorumluluk alanı net bir şekilde tanımlanır, keskin çizgilerle ayrışırsa birbirlerine de fena halde faydalı iki pozisyondur bunlar. Teknik adam bir sonraki maçı düşünürken, sportif direktör gelecek sezonu düşünen adamdır. Teknik direktör 25 tane A takım futbolcusuyla ilgiliyken, sportif direktör tüm altyapı organizasyonunu izler, raporlar, hocaya yardım eder. Teknik direktör kendi takımıyla meşgulken, sportif direktör tüm Dünya ile meşgul olan adamdır.
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MUSTAFA KAPLAN DOĞRU İSİM ANCAK...
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada futbol kulüplerinin yönetim kurulları sanayicilerden, iş adamlarından, CEO’lardan oluşur. Çok doğaldır bu. Sportif direktör, bu yönetim kuruluyla teknik direktör arasında bir paratoner vazifesi görür. Hele Süper Lig gibi bir teknik adam öğütme makinesinde sportif direktöre ihtiyaç bir kat daha fazladır kesinlikle. Çünkü çabuk heyecanlanan, her problemde çareyi teknik direktör değiştirmekte bulan yönetim kuruluna akılcı tavsiyeler verecek adamdır sportif direktör.
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ÖLÜ DOĞAN KURUM
Ancak Türkiye’de bu kurumun ölü doğmasının sebeplerinden biri, belki de birincisi maalesef Aykut Kocaman gibi, Ünal Karaman bazı sportif direktörlerin bir sonraki sene teknik adam olmasıdır. Sportif direktör adeta bir teknik adam alternatifi gibi hissedilmiştir bu örneklerden dolayı. Mustafa Kaplan (ve Serkan Atak’lı ekibinin) kesinlikle Gençlerbirliği için doğru seçim olduğuna inananlardanım. Ancak keşke bu ekip sezon başında göreve getirilseydi. Sportif direktörlükten teknik direktörlüğe geçiş olmasaydı keşke. Bu haliyle tam bir ‘eğri gemi, doğru sefer’ durumu oluştu sanki Gençlerbirliği’nde.
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BANU YELKOVAN
Alıştığımız 11’iyle sahada değildi Fenerbahçe. Takımın neredeyse tamamının yeni olduğunu düşünürsek bu şaşırtıcı bir istatistik değil; yine de bu sezon alıştığımız 11’inden de baya rotasyona gitmişti Erol Bulut. Bu ne oyunda ne de skorda kendini hissettirdi. Oyun, ilk yarıda da farkın açıldığı ikinci yarıda da hep Fenerbahçe ağırlıklı gitti. İlk gol, Sivas’tan neden alındığını hatırlatan bir vuruşla Mert Hakan’dan geldi. Son haftaların yıldızı Ozan’ın yokluğunda, Sivas’ta görmeye alıştığımız şekilde önce adamını eksiltti, 2’ye 1 yakalayınca da uzaktan bir vuruşla golünü kaydetti. Bu, aynı zamanda Süper Lig’deki ilk golüydü.
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TAKTİK DOĞRUYDU AMA...
İlk yarıda Fenerbahçe’nin iki kanat bek oyuncusunun yokluğunda Gençlerbirliği kanatlardan gelmeye çalıştı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün eksik olduğu bir maçta taktik belki doğruydu; özellikle Lemos ve Novak bire bir pozisyonlarda rakiplerini genelde faulle durdurmak zorunda kalıyorlardı ancak Gençlerbirliği bu hedefin altını dolduracak bir oyun ortaya koyamadı, bu aksama çok da hissedilmeden ve Erol Bulut oyuncu değiştirmek zorunda kalmadan fark açıldı.
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MAÇIN ADAMI PEROTTI
Maçtan önce, Gençlerbirliği eski sportif direktörü, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, özellikle yan toplara ve duran toplara karşı hazırlık yaptıklarını söylemişti. Milli takımdan dönen sporcuları da maçta kullanacağını, cezalı Johansson’ın yokluğunda göreve talip olan Halil İbrahim’i o mevkide oynatacağını söylemişti; ancak Halil İbrahim ancak 55. dakikaya kadar dayanabildi, durum 3-1 idi. Yerini Murat yıldırım’a bıraktı ancak oyunda çok fazla bir değişiklik olmadı. Dakika 72’de skor 5-1’e geldi. Bence maçın adamı hem penaltıyı alan hem farkı açan Perrotti idi. Dakika-skor ortalamasında ligin en iyilerinden biri. Orta sahada Mert Hakan da kendisine verilen rolün altından kalktı.
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ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe rahat kazandı. Tartışılacak birkaç pozisyon var ama tartışılmayacak bir şey var: Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni net yendi ve galibiyeti hak etti. Kimse hakeme bir şey demesin. Yok 2-1'miş yok 2-0'mış hikâye!.. Bir başka gerçek daha bu Ankaragücü ile bu Gençlerbirliği, 4 takımın düşeceği bu sene kol kola alt kümeye giderler. 'Fenerbahçe'de eksik var' diyorlar iyi güzel de kadro zaten hastalıklara, sakatlıklara göre kurulmuş bir kadro; geniş. Ben sakat oyuncuya bakmam, sahada oynayan 11 futbolcuya bakarım. Bu 11 futbolcu takım mı, değil mi? Dün Fenerbahçe iyi sinyaller verdi. Sarı-lacivertliler iyi pozisyonlara girdiler. Her şeyden önce iyi yardımlaştılar. Yani takım olma yönünde gidiyorlar. Zaten fizik olarak da çok iyi pozisyona girip oyunda birbirlerine yardım ederlerse yani kaçak dövüşmezlerse bu onların büyük avantajı olacak ki o yönde gidiyorlar.
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ERMAN ÖZGÜR
Fenerbahçe santrfor özellikli oyuncular oynadığı zaman bu kadar kolay gol bulamadı ama ofansif orta saha özellikli oyuncularıyla oynadığı zaman oyun anlamında çok üstünlük sağlamadan rahat bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın özellikle rotasyonda olacağı söylenmişti. Konyaspor maçından 6 oyuncu farklı ama yine de Türkiye'nin en kaliteli kadrosu.