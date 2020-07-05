Genç adamın garip hikayesi! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gerçeği

Bir gün yine böyle bir eleştiri sonrası o genç oyuncudan bir telefon aldım. “Abi, yazını okudum” dedi genç adam... Ve ekledi: “Ben de hocaya beni neden oynatmadığını sordum. Beni çok sevdiğini, beğendiğini ama beni oynatırsa, takımdaki bir sürü deneyimli oyuncuya bunu açıklayamayacağını söyledi.”