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Futbol
Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 01:34, /

Geceye damga vuran fotoğraf! Gol sevincinde takım arkadaşının boğazını sıktı!

İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham, Southampton'ı 3-2 mağlup ederken geceye Serge Aurier'in hareketi damgasını vurdu.

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Tottenham, İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde evinde Southampton'ı ağırladı.

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Tottenham, nefes kesen maçta rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

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Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.

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5 golün atıldığı ve heyecan dolu geçen maça ise Tottenham'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier damgasını vurdu.

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Aurier, 78. dakikada Lucas Moura'nın kaydettiği golde 'sıra dışı' bir sevinç yaşadı. Golü atan Moura'nın yanına koşan Arier, önce arkadaşını havaya kaldırdı, ardından sevincini abartarak Moura'nın boğazını sıktı.

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Skoru 2-2'ye getiren golü atan Moura, Aurier'in elinden zor kurtulurken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Lucas Moura ise takım arkadaşının bu abartılı sevincine tepki göstererek futbolcuya kızdı.

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Brezilyalı futbolcunun boğazını sert bir şekilde sıkan Aurier'in bu sevinci sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

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Öte yandan Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.

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