Haber Giriş: 06 Şubat 2020 - 01:34,
Geceye damga vuran fotoğraf! Gol sevincinde takım arkadaşının boğazını sıktı!
İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham, Southampton'ı 3-2 mağlup ederken geceye Serge Aurier'in hareketi damgasını vurdu.
Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.
Aurier, 78. dakikada Lucas Moura'nın kaydettiği golde 'sıra dışı' bir sevinç yaşadı. Golü atan Moura'nın yanına koşan Arier, önce arkadaşını havaya kaldırdı, ardından sevincini abartarak Moura'nın boğazını sıktı.
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