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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 00:38,

Geceye Cüneyt Çakır damga vurdu! Camp Nou'daki kararlar...

Barcelona ile Napoli'nin Camp Nou'da karşılaştığı mücadeleye Cüneyt Çakır ve kararları damga vurdu.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.

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İlk maçta Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da 10. dakikada Clement Lenglet takımını öne geçiren golü kaydetti.

3NAPOLI İTİRAZ ETTİ
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NAPOLI İTİRAZ ETTİ

Napolili oyuncular, Lenglet'in gol öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu.

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Cüneyt Çakır'ın kararı değişmezken Messi, 23. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

5GOLÜ İPTAL ETTİ
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GOLÜ İPTAL ETTİ

Dakikalar 30'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Messi çıktı ve farkı 3'e yükseltti. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.

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VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.

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Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Koulibaly, Lionel Messi'yi ceza sahası içerisinde düşürdü.

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Başta oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır, ikinci oyuncunun da sakatlık yaşamasıyla maçı durdurdu.

9VAR UYARISIYLA PENALTI
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VAR UYARISIYLA PENALTI

Lionel Messi'nin tedavisi yapılırken VAR'dan uyarı geldi ve Cüneyt Çakır pozisyonu izlemek için ekrana gitti.

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Lionel Messi pozisyonun penaltı olduğu yönünde karar verdi ve Luis Suarez'in atışı gole çevirmesiyle skoru 3-0'a getirdi.

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Karşılaşmanın 45+4. dakikada ise Dries Mertens, Rakitic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Çakır, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Insigne'nin golüyle ilk yarı 3-1 bitti.

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Barcelona, ikinci yarıda skoru korumayı başardı ve Napoli'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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