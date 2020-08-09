Geceye Cüneyt Çakır damga vurdu! Camp Nou'daki kararlar...

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Barcelona-Napoli maçını yöneten Cüneyt Çakır, kararlarıyla dikkat çekti.İlk maçta Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da 10. dakikada Clement Lenglet takımını öne geçiren golü kaydetti.Napolili oyuncular, Lenglet'in gol öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle uzun süre itirazlarda bulundu.Cüneyt Çakır'ın kararı değişmezken Messi, 23. dakikada skoru 2-0'a getirdi.Dakikalar 30'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Messi çıktı ve farkı 3'e yükseltti. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti.VAR hakemi Mete Kalkavan, Messi'nin golden önce topa elle dokunduğunu tespit etti ve golü iptal ettirdi. Bu kararın ardından Barcelona cephesi uzun süre itiraz etti.Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Koulibaly, Lionel Messi'yi ceza sahası içerisinde düşürdü.Başta oyunu devam ettiren Cüneyt Çakır, ikinci oyuncunun da sakatlık yaşamasıyla maçı durdurdu.Lionel Messi'nin tedavisi yapılırken VAR'dan uyarı geldi ve Cüneyt Çakır pozisyonu izlemek için ekrana gitti.Lionel Messi pozisyonun penaltı olduğu yönünde karar verdi ve Luis Suarez'in atışı gole çevirmesiyle skoru 3-0'a getirdi.Karşılaşmanın 45+4. dakikada ise Dries Mertens, Rakitic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Çakır, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Insigne'nin golüyle ilk yarı 3-1 bitti.Barcelona, ikinci yarıda skoru korumayı başardı ve Napoli'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.