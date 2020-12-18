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Haber GiriÅŸ: 18 AralÄ±k 2020 - 09:46 | 

Son Dakika... Gecenin ÅŸoku! 'YÄ±lÄ±n Futbolcusu Ödülü' açÄ±klanÄ±nca Ronaldo...

2020 FIFA En Ä°yiler Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en baÅŸarÄ±lÄ± isimleri basÄ±n mensuplarÄ± ve halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan oylama sonucu belirlendi.

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1
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'YÄ±lÄ±n Futbolcusu' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± an ise Ã§ok konuÅŸulacak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

2
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TÃ¶ren, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda Ã§evrim iÃ§i dÃ¼zenlendi. FIFA YÄ±lÄ±n KadÄ±n Kalecisi Ã¶dÃ¼lÃ¼ Lyon'un kalecisi Sarah Bouhaddi'nin oldu

3KALEDE SÃœRPRÄ°Z YOK
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KALEDE SÃœRPRÄ°Z YOK

FIFA YÄ±lÄ±n Erkek Kaleci Ã¶dÃ¼lÃ¼ Bayern MÃ¼nih'le Åžampiyonlar Ligi kazanan ve geÃ§tiÄŸimiz sene mÃ¼thiÅŸ bir performans gÃ¶steren Manuel Neuer'e gitti.

4
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FIFA Puskas Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Burnley'ye attÄ±ÄŸÄ± golle Tottenham'lÄ± Heung-Min Son kazandÄ±

52 KEZ KAZANAN Ä°LK HOCA; KLOPP
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2 KEZ KAZANAN Ä°LK HOCA; KLOPP

En iyi teknik direktÃ¶r Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise Liverpool'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran JÃ¼rgen Klopp elde etti. Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ iki kez kazanan ilk teknik direktÃ¶r unvanÄ±nÄ±n sahibi oldu.

6
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FIFA Fair Play Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n sahibi maÃ§ sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yardÄ±m mÃ¼dahalesiyle rakibinin hayatÄ±nÄ± kurtaran Mattia Agnese oldu. Daha sonra futbolda yÄ±lÄ±n en iyi 11'leri aÃ§Ä±klandÄ±Â

7EN Ä°YÄ° 11LER
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EN Ä°YÄ° 11'LER

FIFA FIFPRO En Ä°yi KadÄ±n 11'i; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe

8
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FIFA YÄ±lÄ±n 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

9VE BÃœYÃœK Ã–DÃœL AÃ‡IKLANIR...
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VE BÃœYÃœK Ã–DÃœL AÃ‡IKLANIR...

Gecenin en Ã§ok merak edilen Ã¶dÃ¼lÃ¼ ise Bayern MÃ¼nih'in golcÃ¼sÃ¼ Robert Lewandowski'ye gitti.

10LEWA KAZANDI
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LEWA KAZANDI

PolonyalÄ± santrfor, bÃ¶ylece bu sene UEFA'nÄ±n ardÄ±ndan FIFA'nÄ±n da en iyi oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

11RONALDO DONDU KALDI
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RONALDO DONDU KALDI

Ã–dÃ¼lÃ¼ kazanan futbolcunun aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± esnada online yapÄ±lan tÃ¶rende Ronaldo'nun gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Ã§ok konuÅŸuldu.

12
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Lewandowski aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± an Ronaldo'nun ÅŸaÅŸkÄ±n ifadesi objektiflere yansÄ±dÄ±.

13MESSÄ° SAKÄ°N
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MESSÄ° SAKÄ°N

Lionel Messi ise sakin kaldÄ±.

14Ä°ÅžTE MESSÄ°-RONALDONUN KULLANDIÄžI OYLAR
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Ä°ÅžTE MESSÄ°-RONALDO'NUN KULLANDIÄžI OYLAR

Ã–te yandan Messi ve Ronaldo'nun kullandÄ±klarÄ± oylar da belli oldu.

15Lionel Messinin oylarÄ±
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Lionel Messi'nin oylarÄ±

Neymar
Mbappe

Lewandowski

16Cristiano Ronaldonun oylarÄ±
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Cristiano Ronaldo'nun oylarÄ±

Lewandowski
Messi

Mbappe

17
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Robert Lewandowski'nin 2019-20 Åžampiyonlar Ligi Sezonunda AttÄ±ÄŸÄ± Goller

âš½ 45 - Lewandowski
âš½ 42 - Cristiano Ronaldo

âš½ 39 - Haaland

âš½ 39 - Lukaku

âš½ 31 - Immobile

âš½ 28 - Mbappe

âš½ 25 - Messi

âš½ 25 - Bruno Fernandes

âš½ 23 - Werner

âš½ 22 - Zlatan

âš½ 22 - Neymar

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