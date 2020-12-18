2 KEZ KAZANAN Ä°LK HOCA; KLOPP En iyi teknik direktÃ¶r Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise Liverpool'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran JÃ¼rgen Klopp elde etti. Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ iki kez kazanan ilk teknik direktÃ¶r unvanÄ±nÄ±n sahibi oldu.