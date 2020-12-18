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Son Dakika... Gecenin ÅŸoku! 'YÄ±lÄ±n Futbolcusu Ödülü' açÄ±klanÄ±nca Ronaldo...
2020 FIFA En Ä°yiler Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu. 2019-2020 sezonunun en baÅŸarÄ±lÄ± isimleri basÄ±n mensuplarÄ± ve halkÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan oylama sonucu belirlendi.
2 KEZ KAZANAN Ä°LK HOCA; KLOPP
En iyi teknik direktÃ¶r Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ ise Liverpool'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran JÃ¼rgen Klopp elde etti. Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ iki kez kazanan ilk teknik direktÃ¶r unvanÄ±nÄ±n sahibi oldu.
EN Ä°YÄ° 11'LER
FIFA FIFPRO En Ä°yi KadÄ±n 11'i; C.Endler, L.Bronze, W.Renard, M.Bright, D.Cascarino, B.Bonansea, V.Boquete, P.Harder, V.Miedema, T.Heath, M.Rapinoe
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