Gaziantep-Rizespor maçında ilginç anlar! Muhammet İki penaltı kaçırdı, Sumudica çıldırdı!
Süper Lig'de Gaziantep'in Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maça iki penaltının kaçması ve teknik direktör Marius Sumudica'nın tepkisi damga vurdu.
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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep ile Rizespor'un karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç anlar yaşandı.
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İKİ PENALTI KAÇIRDI
Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, 57. ve 62. dakikalarda iki penaltı atışından yararlanamadı.
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SOYUNMA ODASINA DOĞRU GİTTİ
2. penaltıyı Maxim'in atması için uzun süre uyarıda bulunan Sumudica, Muhammet'in ısrar ederek penaltıyı kaçırmasının ardından sinirlenerek soyunma odasına doğru gitti ve sonrasında geri döndü.
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UZUN SÜRE ISLIKLADI
Gaziantep taraftarları Muhammet'in penaltıyı kaçırmasının ardından oyuncuyu uzun süre ıslıkladı.
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Marius Sumudica, yaşanan bu olayın ardından 66. dakikada Muhammet Demir'i kenara aldı ve Twumasi'yi oyuna sürdü.
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Taraftarlar, Muhammet Demir'i kenara geldiği sırada ıslıkladı ve 28 yaşındaki oyuncu da tribünlere tepki göstererek soyunma odasına gitmek istedi. Gaziantep teknik heyeti, araya girerek Muhammet Demir'i ikna etti ve kulübeye getirdi.
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OYUNCUSUNU ALKIŞLATTIRDI
Maç sonunda Sumudica, Muhammet Demir'i taraftarlara göstererek oyuncusunun alkışlanmasını istedi.
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MESSI VE RONALDO DA KAÇIRIYOR
Sumudica karşılaşmanın ardından konu hakkında "2 şanssız penaltı kaçırdı oyuncum, futbolda bu tarz şeyler oluyor. Herkes penaltı kaçırıyor, Messi de, Ronaldo da kaçırıyor, Dünya Kupası'nda Baggio da kaçırdı. 2. yarıda Muhammet kaçırdı, daha sonra Maxim'e söyledim, olmadı, kullanmadı. Ben de oyuna girip müdahale edemem ama arkadaşları yardım etti, bugün kazandık, mutluyum" dedi.