Gaziantep-Rizespor maçında ilginç anlar! Muhammet İki penaltı kaçırdı, Sumudica çıldırdı!

MESSI VE RONALDO DA KAÇIRIYOR Sumudica karşılaşmanın ardından konu hakkında "2 şanssız penaltı kaçırdı oyuncum, futbolda bu tarz şeyler oluyor. Herkes penaltı kaçırıyor, Messi de, Ronaldo da kaçırıyor, Dünya Kupası'nda Baggio da kaçırdı. 2. yarıda Muhammet kaçırdı, daha sonra Maxim'e söyledim, olmadı, kullanmadı. Ben de oyuna girip müdahale edemem ama arkadaşları yardım etti, bugün kazandık, mutluyum" dedi.