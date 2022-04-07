Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF'den maç erteleme açıklaması

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının tarihi sis nedeniyle Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek olan uçağın ertelenmesinden dolayı değişti. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da uçak Gaziantep'e ulaşamadı. Bordo mavili takımın ulaşımda yaşadığı aksaklıktan dolayı maç 9 Nisan'a ertelendi.
Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.
Yaşanan durumla ilgili TFF'ye bilgi verilirken, federasyonun karşılaşmayı 9 Nisan Cumartesi gününe erteleme ihtimalinin bulunduğu bildirilmişti.