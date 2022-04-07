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Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF'den maç erteleme açıklaması

#Gaziantep FK#Trabzonspor#Maç

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada cuma günü oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe alındığı duyuruldu. Sis nedeniyle Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek olan uçağın saatinde değişiklik yaşanmıştı. Gözler şimdi karşılaşmanın yeni tarihinde. Peki, Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Gaziantep FK Trabzonspor maçı ile ilgili ayrıntılar.

1/4Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda TFFden maç erteleme açıklaması

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının tarihi sis nedeniyle Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek olan uçağın ertelenmesinden dolayı değişti. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da uçak Gaziantep'e ulaşamadı. Bordo mavili takımın ulaşımda yaşadığı aksaklıktan dolayı maç 9 Nisan'a ertelendi.

2/4GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesi 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

3/4TRABZONSPOR KAFİLESİ GAZİANTEPE İNEMEDİ

TRABZONSPOR KAFİLESİ GAZİANTEP'E İNEMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.

4/4Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda TFFden maç erteleme açıklaması

Yaşanan durumla ilgili TFF'ye bilgi verilirken, federasyonun karşılaşmayı 9 Nisan Cumartesi gününe erteleme ihtimalinin bulunduğu bildirilmişti.

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#Gaziantep FK#Trabzonspor#Maç