Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TFF'den maç erteleme açıklaması

TRABZONSPOR KAFİLESİ GAZİANTEP'E İNEMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.