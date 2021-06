Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? İşte koşu programı

Cumhuriyet'in ilk yıllarında seyirci ortalamasının düşük olduğunu ancak 1950 senesinde TJK'nın kurulması ve bu vesileyle atçılığa ilginin artmasıyla beraber seyirci sayısında artış gözlendiğini belirten Özbelge, "1970 senesinde bile İstanbul'da Gazi Koşusu öncesinde defileler yapılırdı. Böyle güzel ek aktiviteler sağlanırdı. O zamanlar insanların muazzam bir katılımı olurdu. Seyirci sayısı 30 binleri bulduğumuz zamanlar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, istihdama, tarıma ve endüstriye katkı sağladığını ifade ettiği TJK'nın bacasız bir sanayi olduğunu, 200-250 bin kişinin buradan geçimini sağladığını sözlerine ekledi.



19 yıldır Gazi Kupası'nın hayalini kuruyor, kilo vermek için 6 kat elbiseyle idman yapıyor



Jokey Özcan Yıldırım, koşuya daha önce 15 kez katıldığını, son yıllarda ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ettiğini söyledi.



2002 yılından beri her jokey gibi Gazi Koşusu Kupası'nın hayalini kurduğunu belirten Yıldırım, yarışı kazanmak istediğini ancak heyecandan daha çok yarışa özlem duyduğunu ifade etti.



Yarış için kilo fazlası bulunan ve kilo vermek için idmanını içerisinde sauna eşofmanı da bulunan 6 kat giysiyle sürdüren Yıldırım, bu yıl bineceği geçmişi başarılarla dolu "İllüzyon" adlı dişi safkanın yarışın en güçlü adaylarından olduğuna dikkati çekti.



Jokey Gökhan Gökçe de Gazi Koşusu'nun Türk atçılığının derbisi olduğunu, her at sahibinin ve jokeyin hayalindeki yarış olduğunu dile getirdi.



Her yıl bir Gazi Koşusu'nun bitip öteki Gazi Koşusu'nun hayalinin başladığını anlatan Gökçe, bu sene Villager Song isimli safkan ile yarışa katılacağını belirtti.



Gazi Koşusu'nun heyecanı farklı olduğu için dinç kalmaya gayret gösterdiğini kaydeden Gökçe, "2007'den beri at biniyorum. İki tane ikinciliğim var Gazi'de, bir de dördüncü olduğum yarış var. Yaklaştık potaya ama bir türlü nasip olmadı, inşallah bu sene olur. Atımıza güveniyoruz, sıçrama yapan formda bir at." dedi.