Spor Arena Haber Giriş: 23 Haziran 2021 - 08:11 | 23 Haziran 2021 - 08:11

Gazi Koşusu ne zaman? İşte 95. Gazi Koşusu hakkında bilgi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 2021 etabı için nefesler tutuldu. Prestijli yarışın ne zaman yapılacağı, pek çok yarışsever tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman?