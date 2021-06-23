Gazi Koşusu ne zaman? İşte 95. Gazi Koşusu hakkında bilgi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 2021 etabı için nefesler tutuldu. Prestijli yarışın ne zaman yapılacağı, pek çok yarışsever tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman?
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Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu'nun tarihi geldi çattı. Dev derbinin heyecanı Veliefendi Hipodromu’nda yaşanacak. Söz konusu yarışın tarihi ise ilgili kişilerce sorgulanıyor. İşte, 95. Gazi Koşusu hakkında bilgi...
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Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nun tarihi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.
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GEÇTİĞİMİZ YILIN ŞAMPİYONU: CALL TO VICTORY
94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.
Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.