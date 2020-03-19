İngiltere'de Gary Neville'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! Ücretsiz olacak...

NEVILLE: HERKESİN BİR DAYANIŞMA GÖSTERMESİ GEREKİYOR Bu hareketi şimdilik sadece sağlık çalışanları için yaptığını kaydeden Neville, "Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz, onlar için bunu yapmak mutluluk duyduğumuz bir şey. Şu anda yalnızca sağlık çalışanlarına destek vereceğiz ancak önümüzdeki aylarda konaklamaya ihtiyaç duyan tüm insanlar için herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.