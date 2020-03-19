İngiltere'de Gary Neville'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! Ücretsiz olacak...
Dünyayı saran corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları askıya alınırken, hastalıkla mücadelede destek haberleri gelmeye devam ediyor.
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İngiltere Milli Takımı ve Manchester United’in efsanevi isimlerinden Gary Neville, corona virüs salgını nedeniyle büyük bir jest yaptı.
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BBC’de yer alan habere göre Gary Neville, İngiltere’deki sağlık çalışanlarına büyük bir jest yaptı.
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Haberde, Gary Neville'ın corona virüs salgını nedeniyle Manchester’de bulunan otellerini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini açıklandı.
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Efsane futbolcu, İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan iki otelini sağlık çalışanlarına tahsis edeceğini ve 176 yatağın bunun için hazırlandığını dile getirdi.
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NEVILLE: HERKESİN BİR DAYANIŞMA GÖSTERMESİ GEREKİYOR
Bu hareketi şimdilik sadece sağlık çalışanları için yaptığını kaydeden Neville, "Herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz, onlar için bunu yapmak mutluluk duyduğumuz bir şey. Şu anda yalnızca sağlık çalışanlarına destek vereceğiz ancak önümüzdeki aylarda konaklamaya ihtiyaç duyan tüm insanlar için herkesin bir dayanışma göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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Sağlık çalışanlarının, aile üyelerinden uzakta izole edilmeye ihtiyaçları olduğunu belirten Neville, "Hiçbir ücret ödemeden otelde kalabilecekler. Personelimiz, oteli normal şekilde işletecektir" diye konuştu.
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Geçtiğimiz günlerde Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, corona virüsü ile mücadele için ülkesi Portekiz'de kendisine ait otelleri yeni hastaların tedavi edilmesi için hastaneye çevirdiği iddiasına yalanlama gelmişti.
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Otel yetkilileri, corona virüsü tedevisi kapsamında hastaneye çevrileceğine yönelik çıkan haberi yalanlamıştı.