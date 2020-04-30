Ancak Suudi kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶netiminin hem koronavirÃ¼s krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduÄŸu 'konkordato' ilan ederek kulÃ¼bÃ¼ kapatmayÄ± ve tÃ¼m futbolcularÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.