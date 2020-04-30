Galatasaray'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz sezonun devre arasÄ±nda 9 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Al Ittihad'a gÃ¶nderdiÄŸi Garry Rodrigues'in Ã¶demeleri arapsaÃ§Ä±na dÃ¶ndÃ¼.Â
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3 MÄ°LYON DOLAR
Rodrigues'in Ã¶demeleri iÃ§in Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ttihad kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ mahkemeye veren ve kazanan Galatasaray yÃ¶netimi 3 milyon dolar bekliyor.
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Ancak Suudi kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶netiminin hem koronavirÃ¼s krizi, hem de petrol krizi nedeniyle zor durumda olduÄŸu 'konkordato' ilan ederek kulÃ¼bÃ¼ kapatmayÄ± ve tÃ¼m futbolcularÄ±nÄ± serbest bÄ±rakmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
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GÃœCÃœMÃœZ YOK
BaÅŸta Tony, Romarinho ve Bony olmak Ã¼zere tÃ¼m oyuncularÄ±ndan kendilerine takÄ±m bulmalarÄ±nÄ± isteyen Suudi kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n, Galatasaray yÃ¶netimine de "BÃ¶yle bir Ã¶deme yapacak gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yok" bilgisini verdiÄŸi bildirildi.
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FENERBAHÃ‡E MÄ° Ã–DEYECEK?
Ittihad kulÃ¼bÃ¼ bu parayÄ± Ã¶deyemezse ÅŸu anda FenerbahÃ§e'de olan Garry Rodrigues'in durumu ise oldukÃ§a kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± bir hal alacak.
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FIFA henÃ¼z Ã¶demeleri tamamlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Rodrigues'in Galatasaray'a dÃ¶nmesine ya da FenerbahÃ§e'nin yapmasÄ± gereken Ã¶demeleri sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼be yapmasÄ±na hÃ¼kmedebilir.
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FENERBAHÃ‡E MALÄ°YET Ä°STEMÄ°YOR
Kadroyu deÄŸiÅŸtirme hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan FenerbahÃ§e ise ekstra bir maliyet istemiyor.
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Galatasaray formasÄ±yla 61 maÃ§a Ã§Ä±kan Rodrigues, 13 gol ve 11 asistle oynamÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±zÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan yetenekli oyuncu Ã¶zellikle 2017/18 sezonunda 9 gol, 10 asistle yÄ±ldÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (FotomaÃ§)