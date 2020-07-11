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GeriFutbol Galatasaraylı yıldızın menajerinden ayrılık açıklaması! Türkiye'den 2 teklif...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 19:41,

Galatasaraylı yıldızın menajerinden ayrılık açıklaması! Türkiye'den 2 teklif...

Galatasaray'da ilk ayrılık açıklandı. Yıldız oyuncunun menajerin, kulüpte maaşların ödenmediğini de söyledi.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezonun planlarını yaparken sürpriz bir ayrılık açıklaması geldi.

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Sarı-kırmızılı kulüple sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano için menajeri önemli açıklamalar yaptı.

34 AYDIR MAAŞINI ÖDEMİYOR
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4 AYDIR MAAŞINI ÖDEMİYOR

Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho, "Galatasaray, oyuncumuza 4 aydır maaşını ödemiyor ve kontratı yenilemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Robalinho ayrıca Brezilyalı yıldıza gelen teklifleri de açıkladı.

5TÜRKİYEDEN 2 TEKLİF VAR
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TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF VAR

Ünlü menajer sözlerini , "2 Türk kulübünden transfer teklifi var. Brezilya Mariano için her zaman 1 numaralı olasılık oldu

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Brezilya her zaman ihtimaller arasında. Mariano, Sampaoli ile birlikte çalışmak istiyor. Onun için fark yaratan bir hoca o" şeklinde sürdürdü.

7BREZİLYADA OYNAYABİLİRİM
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'BREZİLYA'DA OYNAYABİLİRİM'

Mariano daha önce yaptığı açıklamada "Galatasaray'da devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Galatasaray'da devam etmezsem yeniden Brezilya'da ya da bir diğer Avrupa kulübünde oynayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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Mariano bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 28 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

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Mariano, 2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer oldu ve Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

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