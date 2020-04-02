Galatasaraylı yıldız Mario Lemina'dan corona virüsü ve Fatih Terim itirafı!

BİRÇOK HAYAT KURTULUYOR Koronavirüs salgını ile uğraşan sağlık çalışanlarının işlerinin çok cesaret gerektirdiğini dile getiren Lemina, ”Çok cesaretli bir iş yapıyorlar. Onlara cesaretlerinden dolayı çok fazla güç diliyorum. Çok fazla insana yardım ediyorlar bizim de aynı şekilde onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bu destekle de olabilir bağışlarla da olabilir. Onların sayesinde şu an da birçok hayat kurtuluyor. Bir gün normal hayatlarımıza döndüğümüzde ne kadar büyük bir iş yaptıklarını göreceğiz” diye konuştu.