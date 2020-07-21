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GeriFutbol Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan'a böyle veda etti!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 20:19,

Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan'a böyle veda etti!

Florya'da duygusal anlar...

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Galatasaray, sezonun son haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

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Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale taktik çalışma yapıldı.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Göztepe maçı sonrasında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Selçuk İnan, son antrenmanının ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

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Selçuk İnan, alkışlarla uğurlandı

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Takım arkadaşları, deneyimli futbolcuyu havaya attı.

8Selçuk İnan veda sonrası şu paylaşımı yaptı
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Selçuk İnan veda sonrası şu paylaşımı yaptı

"Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım, hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. Herkese çok teşekkür ederim... "

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