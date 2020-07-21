Galatasaraylı futbolcular Selçuk İnan'a böyle veda etti!

Galatasaray, sezonun son haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale taktik çalışma yapıldı.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Göztepe maçı sonrasında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Selçuk İnan, son antrenmanının ardından teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.Selçuk İnan, alkışlarla uğurlandıTakım arkadaşları, deneyimli futbolcuyu havaya attı.Bu sahada dokuz yıla sığan hiçbir anı unutmayacağım, hepsini hayatımın sonuna kadar kalbimde taşıyacağım. Herkese çok teşekkür ederim...