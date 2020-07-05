Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'den olay itiraf: 'Kariyer bitirici transferdi'

ELEŞTİRİLER OLDU AMA... Zenginlikle ilgili yaptığı paylaşımla Hollanda'da tepki toplayan Ryan Babel, "Evet, biraz eleştiriler oldu o dönemde. Ben MySpace ve Facebook ile büyüdüm ama Twitter tamamen farklı ve çok dinamik. Bazı insanlar, gizli kalmaya devam ediyor. Ancak, burada kendini daha fazla ifade edebiliyorsun. Bu tamamen yeni bir durum." dedi.