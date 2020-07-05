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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 19:12,

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'den olay itiraf: 'Kariyer bitirici transferdi'

Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel, çarpıcı itiraflarda bulundu. Hollandalı yıldızın 'Kariyer bitirici bir transfer yapmıştım' sözleri dikkat çekti.

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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmasına karşın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, kariyeri hakkında olay açıklamalar yaptı.

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Galatasaray ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Beşiktaş'ta 2017-2019 yılları arasında forma giyen Babel, New York Times'a konuştu.

3ELEŞTİRİLER OLDU AMA...
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ELEŞTİRİLER OLDU AMA...

Zenginlikle ilgili yaptığı paylaşımla Hollanda'da tepki toplayan Ryan Babel, "Evet, biraz eleştiriler oldu o dönemde. Ben MySpace ve Facebook ile büyüdüm ama Twitter tamamen farklı ve çok dinamik. Bazı insanlar, gizli kalmaya devam ediyor. Ancak, burada kendini daha fazla ifade edebiliyorsun. Bu tamamen yeni bir durum." dedi.

4KALBİMLE KARAR VERMEDİM
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KALBİMLE KARAR VERMEDİM

Liverpool'dan Hoffenheim'a transferi sorulan Babel, "Kalbimle verdiğim bir karar değildi." dedi ama Hoffenheim ile hjer hafta oynama fırsatı buldu

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Hollanda Milli Takımı için oynamak adına gitti ama seçilemedi. Ardından Ajax'a ve sonra Kasımpaşa'ya transfer oldu: "O yıllarda kariyerim sürekli olarak geriye gidiyordu."

6KARİYER BİTİRİCİ TRANSFERDİ
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KARİYER BİTİRİCİ TRANSFERDİ

2015'te Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e transfer oldu: "Tipik bir kariyer bitirici transferdi. Tamamen farklı bir kültürü yaşadım. Ancak, dürüst olmak gerekirse finansal açıdan fırsatlar etkili oldu. Futbola bir iş olarak bakıyorum. Kararlarımın bu açıdan beni mutlu etmesini istedim."

7KRİZLER YAŞADIM
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KRİZLER YAŞADIM

"BAE, gerçek bir futbol iklimine bile sahip değildi. O dönemde anksiyete krizlere yaşadım ve bu krizler beni gerçekten bitiriyordu." diyen Babel, 4 yıl sonra Deportivo'ya transfer oldu.

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Messi ve Ronaldo ile mücadele etti. Ardından Beşiktaş onu aldı ve tekrar Şampiyonlar Ligi sahnesine soktu.

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Fulham'a gitmesinin ardından Galatasaray'a imza attı ve sonra Ajax'a geri döndü. Bu süreç boyunca tekrar Hollanda için de oynamaya başladı. 27 yaşında bittiğini düşünen adam 33'ünde tekrar oynuyor.

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Sarı-kırmızılıların, yıllık 25 milyon euro garanti ücret kazanan Babel ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı belirtiliyor.(Sporx)

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