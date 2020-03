Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi ve Arda Turan itirafı!

KULÜBÜN TUTKUSUNU BANA YANSITTILAR "Monaco ile sözleşmemin son senesinde olduğum için önümde pek çok fırsat vardı. Fakat Galatasaray, her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve bu amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı. İlk olarak İstanbul’un büyük bir şehir olduğundan bahsettiler. Galatasaray’ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bence bu bir futbolcu için çok önemlidir. Her daim takımınız için elinizden gelenin en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna ettiler ve kulübün tutkusunu bana da yansıttılar."