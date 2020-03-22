Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'dan Fenerbahçe derbisi ve Arda Turan itirafı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, transfer süreci, Fenerbahçe maçı ve şampiyonluk yarışı hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
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FUTBOL TUTKUM...
Babam da futbolcuydu. Onu, her antrenmanda ve her maçta takip ettim. Futbol tutkum bu sayede başladı.
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RONALDO-MESSI KIYASI
Ronaldo ve Messi’yle alakalı Radamel Falcao: ‘’Karşılaştırma yapmayı tercih etmem çünkü ikisi de farklı oyuncular. 14-15 yıldır çok rekabetçi oynuyorlar. İkisi de, döneminin en iyisi unvanına layık. Sanırsam futbol tarihinde hiçbir oyuncu, sezonun tamamında böylesine iyi performans gösteremiyor. Bunu da hep en iyisi olmak için sürdürmek zorundalar
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BİRÇOK BAŞARIYA ERİŞTİK
A. Madrid ve Porto'daki başarılarıyla ilgili Radamel Falcao: ‘’Bence oyuncu grubumuzun mantalitesi çok kuvvetliydi. Hırslı ve ateşli bir oyuncu grubuydu. Her oyuncu potansiyelini ve gücünü gösterme niyetindeydi. Serbest bir ortamda çalışıyorduk. Bu da iyi çalışmamı sağlıyordu. O yüzden, birçok başarıya eriştik. Şunu söyleyebilirim ki, kariyerimin bu iki bölümü benim için çok güzel geçti.
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2022 DÜNYA KUPASI HEDEFİ
2022 Dünya Kupası'nda oynama ihtimaliyle ilgili Radamel Falcao: ‘’Oynama inancına sahibim. Rekabetçi ve tutkulu bir kulüp olan Galatasaray’a gelerek kariyerimi devam ettirme kararı aldım. Umarım ki bu turnuvada oynayabileceğim. Her sene için ayrı ayrı ilerliyorum. Neler olacağını göreceğiz
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İKİNCİ YARIDA GÖSTERDİK
Sezonun ikinci yarısıyla Galatasaray, ne kadar etkili oyunculara sahip olduğunu gösterdi. Hem bireysel hem takım anlamında. İyi sonuçlar bu aralarda geldi çünkü gerçekten birlikte çalışmaya ve zamana ihtiyaç duyuyorduk.
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ZORLU BİR YARIŞ OLACAK
Birçok takım şampiyonluk yarışı için rekabet halinde. Hepsi çok yarışmacı takım. Hepsi maçlarda en sonuna kadar mücadele edeceklerini gösteriyorlar. Son haftaya kadar zorlu bir yarış olacak.
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KADIKÖY'DE ATMOSFER FARKLIYDI
Fenerbahçe derbisi hakkında R. Falcao: "Arjantin’de River-Boca derbisini yaşadım. Benfica-Porto ve Atletico Madrid-Real Madrid derbilerinde forma giydim. Manchester United-Liverpool derbisi de önemlidir. Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe’yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç, takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi.
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BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLEDİ
Fenerbahçe’ye attığı golle ilgili Falcao: ‘’Uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka gole çevirmem gereken bir penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması, bana o an için büyük bir sorumluluk yükledi.’ dedi.
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HERKES HEDEFE KİLİTLENMİŞ DURUMDA
‘’Kendimi geliştirmeye devam etmek için zamanım var. Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Takım olarak her maç üzerine daha fazlasını koyarak ilerliyoruz. Sadece ben değil takımdaki herkes hedefe kilitlenmiş durumda. Oyuncular olarak hep iç içeyiz. Yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz."
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KULÜBÜN TUTKUSUNU BANA YANSITTILAR
"Monaco ile sözleşmemin son senesinde olduğum için önümde pek çok fırsat vardı. Fakat Galatasaray, her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve bu amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı. İlk olarak İstanbul’un büyük bir şehir olduğundan bahsettiler. Galatasaray’ın her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Bence bu bir futbolcu için çok önemlidir. Her daim takımınız için elinizden gelenin en iyisini vermeye çalışırsınız. Bu tip şeylerle beni ikna ettiler ve kulübün tutkusunu bana da yansıttılar."
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UNUTULMAZ BİR ANDI
Havaalanıdaki karşılanmasıyla ilgili Falcao: ‘’Benim için özel bir tecrübeydi. Kariyerimde daha önce oynadığım hiçbir takımda böyle bir karşılama olmadı. Kızlarım ve eşim de daha önce böyle bir şeye tanık olmamışlardı. Onlar için de unutulmaz bir andı.
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BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR
Muslera’yla ilgili Falcao: ‘’Galatasaray benimle ilk defa iletişime geçtiğinde Muslera ile görüştüm. Daha önceden görüşmemiştik, ona kulüp ve daha fazlası ile ilgili sorular sordum. Onun görüşleri önemliydi ve bana gelmemin doğru olacağını söyledi. Muslera, Selçuk ile birlikte büyük bir kaptan ve lider. Bana ve aileme çok yardımcı oldu
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FATİH TERİM YORUMU
Çok tecrübeli bir antrenör. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasında oluşan durumları belirliyor. Uzun süreli tecrübeye ve futbol bilgisine sahip bir isim. Kulüp adına birçok başarıya imza attı. Birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız
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EL TIGRE LAKABI
‘El Tigre’ lakabı hakkında Falcao: ‘’ Küçük yaşlarda River’da oynarken bu lakabı aldım. 15 yaşındayken arkadaşım bana bir maç sonrası, ‘Sahada bir kaplan gibi oynadın’ demişti. O günden sonra herkes beni, ‘El Tigre’ olarak bildi.’’
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ARDA TURAN BİRÇOK ŞEY ANLATTI
Galatasaray’ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Önceden burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. Atletico Madrid’de beraber forma giydiğim Arda Turan da bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı.
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GALATASARAY BENİ CEZBETTİ
Galatasaray’ın tutkusu, Güney Amerikalılarınkiyle oldukça benzeşiyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti.