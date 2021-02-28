Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohammed'ten Zamalek'e transfer telefonu! 22 milyon pound...

KANAT ATKAYA: BİR NEVİ SÜPER KAHRAMAN Galatasaray taraftarının bir nevi “süper kahraman” olarak görmeye başladığı Mustafa Muhammed, önce uzaktan bir şutla takımının hücum mıymıylığına isyan bayrağı çekti. 38’inci dakikada köşe vuruşu ardından oluşan karambolde topu önünde bulduğunda ideal santrforun yapması gerekeni yaptı ve sert bir şutla golünü attı. Bununla da kalmadı, Arda’nın ofsayt tuzağıyla beliren fırsatı ısrarla kovalayıp, yine Arda’nın 5 dakika önce kaidesinden sarstığı direği bir daha hırpalayarak ikinci golünü kaydetti. Vuruş tekniği-çeşitliliği, fırsatçılığı, kararlılığı, pas kalitesinin yanında 69’uncu dakikada yaptığı gibi orta sahadan tek kişilik hücum düzenlemek gibi şaşırtıcı yanları da var. Mustafa Muhammed Bey ne yapıyorsunuz?! Nazar değmesin demek ve eklemek gerek; lamı cimi yok, 4’e, 5’e bakmayıp bonservisini kapmalı Galatasaray... Net bir galibiyetle yoluna devam etmek, yorucu fikstürde kaza yaşamadan ilerlemek gerekiyor sürekli olarak. Galatasaray da bunu yapıyor, hem de iyi yapıyor. Mustafa Muhammed’in tek kişilik şovuyla ilk yarıda maçı bitirmesini fırsat bilerek yazının kalan kısmında Galatasaray efsanesi Muslera’ya teşekkür etmek isterim.